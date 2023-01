Luisa Fernanda W compartió con sus seguidores su experiencia visitando Girona

Luisa Fernanda W es una de las influenciadoras y generadoras de contenido más reconocidas en el mundo de la farándula colombiana. Actualmente, la mujer sostiene una relación con el cantante de música popular Pipe Bueno, con quien tiene dos hijos.

La pareja se encuentra de viaje y por medio de un mini vlog, la generadora de contenido compartió con sus seguidores como fue su experiencia visitando Girona, una ciudad española ubicada al norte de Cataluña.

El video que compartió, Luisa, en su cuenta personal de Instagram muestra en primera instancia a la influenciadora comiendo en un elegante restaurante acompañada de su pareja. En medio del video la generadora de contenido aclaró que una de sus pasiones y más cuando viaja es comer y probar sabores nuevos.

“No he parado de comer, no sé ustedes, pero yo cuando salgo de paseo amo comer en forma y no me pongo a pensar que me voy a subir de peso, me vale un carajo”.

Luisa Fernanda W de viaje por Girona. - Foto: Instagram @luisafernandaw

Luego se le pudo ver en el hotel donde se estaba hospedando con Pipe arreglándose para comenzar un nuevo día para visitar lugares emblemáticos de la ciudad. Empezando por uno de los sets del palacio de King’s Landing que usaron para grabar la serie Juego de Tronos.

En medio de su visita, el cantante de música popular le hizo una broma a Luisa, recordando una escena de la serie, en donde se lleva a cabo una condena, Pipe le dice a la generadora de contenido que la iba a condenar a estar con él y ella le respondió que esa condena le gustaba bastante.

Posteriormente, en el clip la influencer mostró unos baños árabes y la arquitectura de lo que antes era una especie de spa para hombres, donde iban a relajarse. Luego, estuvo visitando la Plaza de la Independencia, sitio en el que Luisa se topó con dos de sus fanáticas.

Más tarde, la pareja se trasladó al hotel donde compartió con La Liga con el fin de crear un poco de contenido para redes sociales. Al llegar la noche salieron a caminar un poco, la influenciadora no podía creer que tenía la nariz roja del frío que estaba haciendo en la ciudad.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W de viaje por España. - Foto: Instagram @pipebueno

Luego de finalizar su caminata, Luisa se mostró nuevamente comiendo, reiterando lo mucho que le gusta esta dinámica cuando viaja. Sus seguidores no dudaron en alagar su viaje y en pedirle que haga este tipo de contenido más seguido.

“Luisa come y come, qué rico”, “divinos los dos”, “me encanta jaja”, “Todo se ve como un sueño. Qué hermoso verte disfrutar y como no con esos lugares, esa comida y la compañía”, “qué delicia todo, que belleza de tour, gracias mi hermosa Lu, por compartirnos un poco de tu viaje”, “demasiado bello”, “hermosa Lu”, “también soy igual de comelona”, “favor Lu , más de esto, le escribieron.

Luisa Fernanda W se confiesa: esto le pasa con Pipe Bueno cuando les toman fotos

Luisa Fernanda W y su esposo Pipe Bueno han mostrado su relación y su vida sin ningún tapujo en sus respectivos perfiles de redes sociales. Allí no solo dejan ver momentos lindos y divertidos que tienen, sino algunas experiencias inéditas como los momentos previos a los partos de la paisa y algunas situaciones en las que los dos son como el agua y el aceite.

Esto último fue lo que confesó la empresaria y también cantante en sus historias de Instagram. Mientras caminaban por las calles de Girona, Luisa se grabó en sus historias de Instagram hablando sobre cómo reaccionan ella y su esposo cuando algún fanático o paparazzi les apunta con el lente de una cámara o un celular, dejándolos atónitos y estupefactos sin saber cómo comportarse.

Pipe y Luisa son muy cómplices y se colaboran en cualquier aventura. Foto: Instagram @luisafernandaw. - Foto: Foto: Instagram @luisafernandaw.

“Yo no sé si a ustedes les pasa. Amor, yo estaba pensando acá que nosotros dos, cuando nos ponen una cámara encima, somos como tan descoordinados los dos, o sea, es como que ponen esa cámara y de una nos distorsionamos, pero cuando apagan la cámara… Como que nos coordinamos mucho”, confesó Luisa abrazada de Pipe.

Este, apenas escuchó que Luisa mencionó lo que hacen tras bambalinas mostró una mueca de picardía y malicia, dejando claro que sus momentos íntimos son fogosos y sensuales.