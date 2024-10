Madre de Fanny Lu sorprende cantando en su cumpleaños; de tal palo, tal astilla

Fanny Lu es una de las artistas colombianas más conocidas en la industria musical. Gracias a su talento y belleza ha logrado posicionarse en la industria colombiana, y no sólo ello, pues también ha sido parte del jurado del programa, ‘La Voz Kids’ del Canal Caracol.

Por otra parte, luego de la partida inesperada de la humorista la Gorda Fabiola, la intérprete colombiana no dudó en brindarle un homenaje a través de su música, pues le dedicó una parte de la canción, No te pido flores y publicó una imagen en donde le rindió tributo en su manera más bella, imitando una fotografía de Fabiola.

También añadió:”🎙No te pido que traigas flores, tampoco que me des bombones, yo solo quiero una caricia, que me digas que tú me quieres La hermosa Fanny Lu en su versión #Gordamente “.