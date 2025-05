Maluma confesó susto que vivió por consumir marihuana: “Me fui pero para la mier...”

Maluma hizo confesión en Juanpis Live Show

“Me comí el primero y eso a la media hora nada, me comí el segundo y a la hora nada , me comí el tercero y juep... yo sentí que me fui pero para la mierd...”, dijo Maluma en primera instancia recordando su anécdota.

“Yo bueno muchachos chao, y cuando me fui a parar y yo dije ‘Marica se me olvidó caminar’. Yo me paré y dije bueno, un pasito a la vez pues, cuando voy a mover la derecha y nada, la izquierda también y nada. Yo sentía esa pierna re pesada y yo estaba con un señor que trabaja conmigo que es más mi mano derecha, la izquierda, mi cabeza y me dijo: ‘Sabe qué Juan Luis usted está muy trabado, venga yo lo cargo a la cama, me subió a los hombros y de ahí ya no me acuerdo nada”, concluyó.