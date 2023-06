Maluma: esta es la lujosa colección de carros que el artista tiene en Medellín

Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma, es uno de los cantantes más reconocidos a nivel nacional e internacional, debido a sus grandes éxitos musicales que le han dado la vuelta al mundo. Gracias a su talento y música, el artista ha podido conseguir varios lujosos carros que mantiene en su casa en Medellín, de los cuales, algunos son únicos en el país o en Latinoamérica.

Según la revista Forbes, entre las actividades que más le producen ingresos están sus conciertos, por los que cobra alrededor de 600 mil dólares. Además, es la imagen de varias marcas y campañas publicitarias en todo el continente y también cobra una gran cantidad de dinero por menciones en sus redes sociales, apariciones en comerciales, algunas entrevistas, películas, entre otros.

Dentro de la lista de los exclusivos vehículos se encuentra un Mercedez Benz G6A4 AMG, un Ferrari 488 GTB, un Lamborghini Huracán, un Jeep Wrangler, un ATV marca Can-Am, entre otros más.

El cantante se mostró muy feliz con la compra de su nuevo carro. - Foto: @maluma

El colombiano recientemente aprovechó sus días de vacaciones en Llanogrande, Rionegro, y convocó a sus amigos y familiares más cercanos, antes de emprender su gira mundial denominada Don Juan Tour. A través de su cuenta oficial de TikTok, el paisa mostró a sus millones de seguidores la salida que tuvo con sus más de diez vehículos.

“Qué hujiep… parche, vamos a hacer una rodada con toda la familia, nos vamos a Santa Fe de Antioquia y vamos a sacar todos los carros. Si no es así entonces cómo pues, para eso está el parche y para eso están los carros, para disfrutárselos con las personas que uno quiere… Y para eso están, para usarlos”.

“Eso de dejarlos guardaditos… Na, na, na, eso es para darles candela, así que dejen la huevonada, vamos a salir de rodada con la familia y no se pierdan de este parche tan hijuemadre”, expresó el artista

Dentro de su colección de exclusivos autos se encuentra un Porche 911 Turbo S Exclusive Series de color negro, el cuál, según Roadkings Colombia, solo existen 500 unidades de este carro alrededor del mundo y, hasta el momento, Maluma es la única persona, no solo en Colombia sino en Latinoamérica, en tener este vehículo en su poder.

El nuevo Ferrari de Maluma

Hace algunos días el Pretty boy, dirty boy, como es conocido, sorprendió a todos sus admiradores, después de compartir varios videos en los que se ve su reacción al ver por primera vez el nuevo carro deportivo, que se compró con mucho esfuerzo.

Pero más allá de presumir esta nueva adquisición, el paisa dejó unos sentidos y reflexivos mensajes a todos sus seguidores:

“Yo hoy me levanté y dije que me iba a dejar sorprender de la vida, vamos a ver que me trajo la vida. Ahhhh tengo nervios guev**, tengo nervios guev**. No, me morí, qué es esto. Antes de ver eso que hay detrás, quiero decir unas palabras, que todas esas cosas materiales son importantes, y son merecidas porque he trabajado mucho para lograrlas”, expresó en un primer momento el paisa.

“Lo más importante es que esta situación tiene que ser de motivación pa’ todo el que me está viendo, hi…, que los sueños sí se hacen realidad. Esto es una bendición más, fruto del trabajo y el sacrificio, pero vamos a seguir soñando porque esto es solo el principio”, siguió diciendo el artista.

Finalmente, y como suele ser costumbre, cuando cumple un nuevo objetivo, le dio las gracias a todas las personas que hicieron esto posible.

Este carro es uno de los más rápidos del mundo. - Foto: @maluma

“Gracias Dios mío, a todo el equipo de Ferrari, esto es un sueño, de verdad. Esto es un sueño hecho realidad. Muchas gracias. Y a todos mis fanáticos, hij… esto es pa’ ustedes, porque los sueños sí se hacen realidad”.

El costo de este Ferrari F8 Tributo puede oscilar desde los $1.600 millones hasta más de $ 1.800 millones. Es un carro de alta gama, que combina la elegancia con lo deportivo. Es un diseño italiano, con faros delanteros alargados y entradas de aire traseras, similares a las del Ferrari F488.