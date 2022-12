Maluma pasó el guayabo del 25 de diciembre con un buen sancocho cocinado en leña

Muchos decidieron tomarse unos buenos tragos durante la celebración de la Navidad y el cantante Maluma fue uno de ellos, quien aprovechó que acabó de lanzar su propia marca de mezcal y con este licor brindó por el nacimiento del Niño Jesús, llenando su copa en más ocasiones de las debidas, por eso hoy 25 de diciembre tuvo que tomar cartas en el asunto, pues su cuerpo necesitaba ayuda para recuperar la energía y qué mejor que un tradicional sancocho hecho en leña.

El cantante sacó la olla a las afueras de su casa en Medellín para ponerla en una fogata hecha desde cero y así empezar a calentar el agua donde metió todos los ingredientes necesarios para un buen sancocho “levanta muertos”, como papa, zanahoria, otras verduras, mazorca y lo infaltable, la proteína, que en este caso eran varias, pues en el clip que publicó el intérprete de Junio se ve pollo y carne de res.

“Papi mirá, 25… Para pasar guayabito, mucho contraluz, mucha cosita, mucha fiesta ayer, entonces ve… Mirá… Para los que no saben, this is sancocho, el santo de los cocochos… Mirame la presa, qué hijue… nivel, ¿no? Eso va para el vicio.. el músculo, ¡Feliz Navidad!”, dice el paisa en su clip, que ya ha sido reposteado por varias cuentas de Instagram, como la del programa de La Red.

En las imágenes se ve la tradicional sopa con un muy buen color y muy bien cargada de carne y verduras, que el paisa repartió entre su familia y amigos, con quienes disfrutó de las fiestas navideñas en su ciudad natal, Medellín. Una de la que disfrutó de los juegos pirotécnicos que hubo en la casa del cantante fue su novia, Susana Gómez, a quien se le vio en la publicación del cantante mientras se daban un romántico beso.

“Y en ésa olla vieja queda más rico todavía. 🧡”, “Cilantro... Limón y picante!”, “😮 Parase que el sancocho lo hizo paola jara 🤦🏻‍♂️”, “Uyy extraño mi Colombia 😢 para estás fechas ,la alegría no tiene precio”, “Esoooo Maluma, así son nuestras raíces paisas👏”, “Que rico se ve ese sancocho 🤤”, “Parecido al pollo de Paola jara 🤦🏻‍♀️😂”, “Está como muy aguadito jajajaja”, son algunos de los comentarios que se leen en el post de La Red.

El tierno tatuaje de Maluma

Maluma ha tenido un 2022 de mucha armonía y éxito, en el que ha cosechado infinidad de triunfos a nivel personal y laboral, que ha compartido con sus más de 62.8 millones de seguidores en sus redes sociales, mostrándoles los lugares que conoció, los escenarios que pisó y hasta los regalos que se ha dado a sí mismo, como el último que acaba de obtener, con un mensaje muy tierno de amor hacia uno de los seres que más ama en el mundo.

En un video donde muestra todo el proceso, Maluma dejó ver el nuevo tatuaje que se hizo en una de sus piernas, con la imagen de uno de sus perros que representa el amor que le tiene a los animales, pues el paisa es uno de los que más defiende la vida de estos seres, que son la compañía perfecta para el ser humano.

En el clip, Maluma hace la introducción respectiva de por qué decidió sumar un nuevo tatuaje en su piel y luego se ve al tatuador haciendo el respectivo escaneo de la imagen que va a plasmar en la pierna del cantante, quien tuvo que pasar un par de horas acostado boca abajo mientras le hacían la imagen.

El dolor es una constante a la hora de hacerse un tatuaje y Maluma lo tiene claro, por lo cual hizo todo lo posible por mostrarse sereno y respirar adecuadamente mientras las agujas ponían la tinta entre su piel, aunque no faltaron algunas muecas que el paisa dejó ver en su clip, que ya cuenta con más de 113 mil likes y una infinidad de comentarios en varios idiomas.