¿Maluma y su novia esperan bebé? Estas son las fotos que encendieron los rumores en redes sociales

Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma, es uno de los artistas colombianos con mayor reconcomiendo nacional e internacional dentro del género urbano. A sus 29 años, el cantante paisa goza de una notable fama gracias a los distintos éxitos que ha lanzado durante su carrera.

Como es costumbre en el mundo de la farándula, la vida privada de los famosos despierta la curiosidad de más de uno, sobre todo en las redes sociales. En esta oportunidad, Maluma no se salvó del ojo público y ya hay quienes incluso piensan que “el pretty boy jr.” está próximo a nacer.

Los rumores comenzaron luego de que Maluma compartiera una tierna publicación en su perfil de Instagram, plataforma en la que cuenta con una comunidad de 62,9 millones se seguidores. En las imágenes se le ve bastante feliz junto a dos niños, sin embargo, fue la descripción del post lo que más llamó la atención.

“Aquí practicando”, escribió Maluma. Las palabras fueron acompañadas por el emoji de una mujer embarazada.

Este detalle no pasó desapercibido para algunos internautas, quienes no duraron en preguntarle para qué estaba practicando. Es más, algunos insinuaron la posibilidad de que su novia actual estuviera embarazada. No obstante, por ahora se trata de simples rumores y ninguna de las partes se ha referido al tema.

Maluma es uno de los reguetoneros colombianos con mayor reconocimiento en el mundo. - Foto: Foto: Instagram @maluma.

De igual manera, también hubo fans que respondieron con comentarios un poco más picantes, por lo que la publicación se convirtió en el epicentro de todo tipo de opiniones.

“Lo mas lindo que pueden ver mis ojos”; “contigo yo tendría 10 hijos, empecemos por un par”; “cómo que practicando”; “no más Maluma que yo no me puedo quedar embarazado”; “practicando?? jajaja”; “te ves bien de papá”; “encarguen pa YAAAAA!!! Ya es hora 🤰”; “no me asustes”; “oe, qué significa eso”, dicen algunos de los comentarios destacados.

Varios usuarios reaccionaron a la publicación de Maluma y aplaudieron su faceta "paternal". - Foto: Imagen tomada de Instagram @maluma

Si bien el comentario de Maluma pudo haber sido a manera de humor, algunos fanáticos ponen en duda que se trate de una coincidencia. Sin embargo, ni Maluma ni su pareja actual se han referido a un eventual embarazo, por lo que -de momento- se tratan de simples rumores alimentados por los internautas.

Vale recordar que tras su ruptura con Natalia Barulich en 2019, Maluma se volvió más reservado en cuanto a su vida sentimental. De hecho, solo hasta el 2022 presentó oficialmente a su novia actual, una joven arquitecta llamada Susana Gómez.

Hace un par de días, también en su cuenta de Instagram, Maluma compartió algunas fotografías en las que mostró parte de sus vacaciones de Semana Santa. De hecho, solo en un par de imágenes posó junto a su pareja, quien solo apareció de espaldas, reservando su identidad.

“¿Por qué la escondes siempre? Ya todo mundo sabemos quién es”, “no hay nada más increíble que ver un hombre enamorado que presume a su novia así”, “para los que no saben, la de la foto soy yo”, escribieron algunos seguidores.

A pesar de que los seguidores de Maluma han pedido a gritos conocer más detalles sobre su pareja, estos no han trascendido, por lo que la novia del “pretty boy, dirty boy” aún se mantiene en un ambiente de mayor reserva.

Maluma compartió algunas fotos junto a su novia. - Foto: Instagram @maluma

Por otra parte, no todas la reacciones fueron positivas. Algunos usuarios respondieron al post de Maluma recordándole a Natalia, su ex. También insinuaron que la mujer de la foto era Anitta, la cantante brasileña, mientras que otros retomaron viejos debates y rechazaron el hecho de que el artista paisa solo haya mostrado la retaguardia de su novia.

“Qué obsesión tiene este tipo de cosificar a su mujer y ella que se lo permite. Es llamativa su actitud!!!! Presumir de ser muy macho demuestra mucho de lo que careces. Punto”, escribió una usuaria de Instagram.