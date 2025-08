Manelyk González, también conocida como la “chica reality”, es una mujer mexicana llena de talentos que ha logrado sobresalir en el mundo del espectáculo al participar en una gran variedad de este tipo de formatos, como Acapulco Shore, en donde se dio a conocer. También en Resistiré, Las estrellas bailan, Hoy y La casa de los famosos All-Stars, en la que intervino recientemente.

A propósito de su colaboración en este formato y el intercambio que la trajo a La casa de los famosos Colombia, SEMANA conversó con ella sobre su vida desde una mirada más íntima y personal. Así dejó ver desde lo más profundo cómo alcanzó el éxito gracias a la perseverancia y la autenticidad de su carácter y personalidad.

SEMANA: ¿Quién es usted por fuera del mundo de los reality shows?

Manelyk González: Esta pregunta está difícil, porque siempre me preguntan por Manelyk en reality y lo que he hecho en mi carrera. Yo siempre tengo muy separada mi vida y cómo soy en realidad. Soy una mujer a la que le encanta trabajar, supercentrada en lo que quiere; lo que me propongo lo consigo, cueste lo que me cueste. Soy una mujer superalegre, superdirecta y amiguera, como me ven en mis redes sociales. Me adapto a cualquier entorno, pero en realidad no me gusta salir mucho, soy supertímida, no me gusta mucho llamar la atención. Soy todo lo contrario a lo que ustedes ven en redes sociales.

SEMANA: Usted, además de realities, también le apuesta a ser empresaria. ¿Qué negocio inició?

M.G.: Desde la pandemia hice una empresa con mi mejor amiga, que aún es mi socia. Creamos una empresa de fajas; de hecho, se trabajan todas las fajas, que hacemos acá en Colombia, y me ha costado mucho trabajo meterme en ese ámbito de ser empresaria, porque yo no estudié para eso. Entonces, me ha costado mucho trabajo, pero, como dije antes, yo lo que quiero lo consigo. Me siento muy orgullosa de lo que soy ahora y de lo que he logrado.

SEMANA: ¿Cuál cree que es su gran diferencia?

M.G.: Me he caracterizado por esa personalidad, ese carácter que me define, y creo que es algo que yo tengo desde chica, que es como que soy líder a donde llego. Quiera o no quiera llamar la atención, marco para bien o para mal. Yo no soy punto medio, pero tengo esa personalidad, que nunca quiero perder, porque siento que es la que me ha llevado a tener éxito tanto en el ambiente de la celebridad como personal y ahora empresarial.

SEMANA: ¿Cómo ha logrado ese equilibrio entre su personaje y su verdadera vida?

M.G.: Creo que en este tipo de formatos 24/7 tengo que hacer una fusión, o sea, saco las dos personalidades y no a todas las personas les muestro esa faceta. En La casa de los famosos se la mostré a dos o tres personas, pero con todas las demás, en los posicionamientos y en todas las demás peleas, era Manelyk, la que no se deja, la del carácter. Pero, la verdad, muy pocas personas logran conectar con esa Mane.

En el 24/7 lo pueden ver ustedes como espectadores, porque están en cámara y por eso se enganchan conmigo, pero fíjate que es bien chistoso que viví cuatro meses como con 20 personas, y esas 20 no me conocieron. A mí no me dio la gana de conocerlas tampoco, porque yo soy así: si no me interesas, puedo desayunar, vivir contigo, pero no me interesas más allá. Eso de más allá se lo dejo ver a muy pocas personas, pero los espectadores lo logran ver. Entonces, claro, ahí es donde tengo esa fusión y puedo disfrutar a las dos Manelyk en una misma, en un mismo espacio. Eso, en un formato 24/7; pero, por ejemplo, en Acapulco Shore, que es donde yo me di a conocer, les di la locura que se necesitaba y por eso fui exitosa. Pero, cuando estuve en un reality de resistencia, era líder en las pruebas y, así me desmayara, yo la daba toda.

SEMANA: ¿Qué tan fácil o complejo fue avanzar en su carrera participando en realities?

M.G.: Es difícil. Antes nos minimizaban a los que hacíamos reality shows, pero ahora que ya están más de moda, por así decirlo, la gente está valorando y se está dando cuenta de que no cualquiera puede hacer reality shows. Están entendiendo que se necesita mucho carácter, mucha mentalidad, mucha fuerza mental y creer en ti para que no te rompan las funas que está diciendo la gente afuera. Se tiene que ser muy fuerte mentalmente para soportar y seguir en realities año tras año. Yo desde los 11 años he hecho realities. No hay un año que haya pasado que yo no haya estado en un reality.

Mane causó sensación tras su llegada a La casa de los famosos Colombia | Foto: Instagram @manelyk_oficial

SEMANA: ¿Lidiar con tanto odio ha afectado su salud mental en algún momento?

M.G.: Pasé por una etapa de depresión horrible. Tanto fue así que empecé a sentir que nadie me quería, que todo el mundo me odiaba, que la gente estaba conmigo por conveniencia. Mi círculo se empezó a hacer más pequeño. Antes tenía muchísimas amigas y muchos amigos, pero me empecé a dar cuenta de que ciertas personas no estaban conmigo porque en realidad quisieran estar conmigo, sino por lo que yo representaba en las redes sociales. Entonces, pues sí, era la sensación, la chica reality, pero al final dije: “Estoy sola”. Acepté eso y empecé a darme cuenta de que en realidad donde era feliz y donde era yo era con mis amigas de toda la vida, con mi familia.

Me acerqué mucho a mi familia y comencé a salir de ese hoyo de la depresión. Es que yo me exigía tanto que ni siquiera me permitía estar deprimida. ¿Por qué? ¿Cómo Manelyk va a estar deprimida? Yo decía: “Bueno, tengo el trabajo que quiero, la casa que quiero, mi familia está bien, tengo salud, me puedo ir de viaje a donde yo quiero, he logrado con mi esfuerzo estar donde estoy. ¿Cómo voy a estar deprimida? ¿Cómo voy a estar triste? ¿Por qué?”.

SEMANA: ¿En algún momento tocó fondo?

M.G.: Sí, cuando mi psicólogo me dijo: “Oye, ¿sabes qué? Es que ya no estás de psicólogo, estás de psiquiatra”. Y es otro proceso que se debe entender, porque uno piensa: “No, es que el psiquiatra es para locos”. Esto es una falta de no saber del tema, pero luego me eduqué, vi que todos necesitamos ayuda y lo empecé a ver así: como si un boxeador necesita a su coach siempre atrás. ¿Por qué yo no voy a necesitar a alguien atrás de mí siempre? Entonces, mi base es mi psicóloga y mi psiquiatra, no los dejo por nada, no los abandono.

SEMANA: ¿Se ha sentido en peligro debido al odio que ha recibido en sus redes?

M.G.: Hubo una etapa cuando yo estaba empezando que buscaron a mi familia y la encontraron; empezaron a criticar mucho a mi mamá, a mis hermanos. Lo bueno de esto es que fue al principio de mi carrera; entonces, yo tomé las riendas de eso y dije que eso no podía ser así y le pedí a mi mamá que pusiera todo privado.

Es muy rara la vez que yo saco a mi familia en mis redes sociales. Por ejemplo, en los formatos en los que yo estoy, siempre es como “que venga la mamá o que venga el papá” para que uno conecte con el público. Pero no, no me interesa, yo no voy a exponer a mi mamá. En La casa de los famosos recibí a mis sobrinos, pero tienen 3 y 5 años; ya van a llegar a ellos las redes sociales y ahí empieza a aplicar la protección, por su salud mental.

SEMANA: ¿Qué se viene para Manelyk González en su carrera artística? ¿Algo que le falte cumplir?