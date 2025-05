Yina Calderón rompió el silencio y ventiló verdad sobre cadena que le dio Epa Colombia y que regaló a Manelyk: “No la hubiera regalado”

Yina Calderón reveló por qué le regaló la cadena a Manelyk González

“Yo me acuerdo de la cadena porque yo no uso nada, nada de oro y nada de esto. Entonces yo dije, yo sé que Epa Colombia no se va a poner brava conmigo, porque yo dije ’ mané te la regalo, me la dio Epa [...] pero yo no sabía que Epa estaba en la cárcel, si lo hubiera sabido no la hubiera regalado‘”, dejando ver que esto sería un símbolo de unión futura entre ellas tres.