El desgarrador mensaje de la novia de Epa Colombia que sacudió redes: “Dejó un hueco horrible”

De igual forma, aseguró que las ventas en su negocio han bajado considerablemente , todo porque ella no está al frente de su empresa.

“Dane es la cabeza de esto, es la imagen de su empresa. Es esa mujer berraca, que impulsa todo. Esa espontaneidad con la que hace su publicidad, ella es todo acá, pero no voy a desmeritar el trabajo que hemos hecho como equipo. Dane es la cereza del pastel, así que, por favor, cuándo nos la van a devolver”, afirmó.

Por último, Karol se refirió a Yina Calderón, ya que ella no ha logrado entrar a visitar a su amiga, y en redes se han dado a conocer versiones que indican una posible enemistad o desacuerdos entre ellas. Por esta razón, la prometida de Epa Colombia habló.

En su respuesta, Karol aseguró que la exparticipante de La casa de los famosos no pudo entrar porque ella no se encontraba bien de salud y por esta razón no pudo. Además, afirmó que la única forma en la que la dejarían entrar era si argumentaba que iba a hacerle una entrevista, pero por e¿la situación de salud de Epa Colombia, se canceló la cita.