Manuela Gómez aseguró tener la “verdad” de Yina Calderón y Altafulla: “Yina casi muere ese día en el intento”

“Vi un capítulo donde Yina y Altafulla tenían una discusión porque Altafulla le decía a Yina que no, que Yina estaba celosa, que porque Yina siempre gustaba de él y que lo que estaba era ardida, porque Altafulla no le para bolas, ¿cierto? Eso es lo que dice el chisme, eso es lo que se vio ahí“, dijo Manuela, para después lanzar un comentario que dejó pensativos a los internautas.

Luego de esto, Manuela publicó también en sus historias el apartado en el que Altafulla dice: “A Yina le dije: ‘Tú estabas enamorada de mí y me decías eso, me decías que yo era tu amor platónico’ […]. Le dije, mi amor, cálmate, te brindo una amistad. No le funcionó y le dio rabia. Se la brindé aquí también, no le funcionó, le da rabia. Le digo, mi amor, me quedo con esa Yina tierna que me decía que yo era su amor platónico, con todo el amor del mundo, se lo dije”.