Karina, Altafulla y La Jesuu explotaron contra Yina Calderón en ‘La casa de los famosos’: “Hipócrita”.

“Para mí, la persona más falsa, hipócrita, sin sentimientos, sin corazón y fría, es Yina. Nunca pensé decirlo, pensé que era mi amiga, le brindé una amistad totalmente transparente, leal y verdadera, o si no, en el cine se vería si hablara feo de ella, pero me di cuenta de que realmente nunca fue mi amiga”, dijo Karina García frente a las cámaras.

“Ha sido muy difícil para mi ver que, mi mejor amiga en este reality , un día decidió verme mil defectos, no tolerar las cosas tan horribles que tengo y que me hacen una mala persona, según ellas. Todavía lo estoy procesando”.

La Jesuu y Altafulla apoyaron a Karina García

Yina Calderón se defendió de sus compañeros y atacó a Karina García

Además, nombró algunas personalidades del mundo del entretenimiento que no se encuentran en el reality , pero que h an manifestado tener fuertes altercado con Karina.

“Yo dije que Karina es una basura, cosa que sigo pensando y no solamente lo pienso yo. Lo piensa Lady, La Abuela, Yana, Laura González, Marylin Oquendo, Mariana Zapata. No es normal que lo sintamos más de 10 mujeres, cuando no solo es conmigo, sino con el común denominador, el problema eres tú, no yo”.