Ella es Rochy, la exnovia de Altafulla que pone celosa a Karina García en ‘La casa de los famosos’

Desde su inesperado ingreso a La casa de los famosos Colombia, Andrés Altafulla no ha escatimado en revelar datos relacionados con su vida personal, pues ha manifestado ser una persona sincera, a la que no le molesta la exposición en las redes sociales.

Con el paso del tiempo, logró entablar una relación amorosa con Karina García, una de sus compañeras en el reality, la cual es considerada como una de las más apoyadas por el público en las fases de votaciones.

Karina García iniciaron un romance en el reality del Canal RCN. | Foto: Diseño Jesús Chacín/El País

Pese a que no tienen problema con mostrarse románticos frente a las cámaras e incluso se ha sospechado en varias ocasiones sobre acercamientos íntimos en la habitación fuego, en presencia de sus compañeros, muchas personas han notado que en varias ocasiones el cantante suele mencionar a su ex, situación que no sería del agrado de Karina García.

Equipo de Altafulla destapó fotografía de Rochy en sus redes sociales

Aunque muchas personas no tenían conocimiento de la mujer que se robó el corazón de Altafulla hace varios años, el cantante se ha encargado de revelar algunos detalles sobre su gran amor, mencionando frente a las cámaras que es una persona ‘increíble’, que no está en los medios de comunicación, pues trabaja en un banco, e incluso no suele ser muy activa en las redes.

Por otro lado, mencionó que la razón por la que su relación amorosa llegó a su fin fue porque ‘Rochy es una mujer demasiado buena para él’ y tenían proyectos y visiones diferentes para realizar en el futuro.

“Cuando tú te das cuenta de que alguien vale la pena y merece algo bueno, tú intentas estar a la altura, esa es mi situación, pero yo no podía dejar que pasaran los años y un día dijimos soltemos y eso fue hace casi como dos años y somos panas, superrelajados, somos llaves y entre nosotros no pasa ni un mal pensamiento, es mi hermana, Dios me regaló una hermana, te lo juro”, dijo en el programa.

No obstante, esto no fue un impedimento para que fueran amigos y se apoyaran en los momentos más importantes, pues según dejó saber el cantante, la mujer lo ayudó en su campaña para poder entrar a La casa de los famosos.

Es por esto que, en medio de una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada por el equipo de trabajo de Andrés Altafulla en sus redes sociales oficiales, los fanáticos del artista preguntaron por su vida amorosa y los community managers respondieron con una fotografía de la mencionada mujer.