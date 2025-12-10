Suscribirse

Marbelle, entre lágrimas, expuso dolorosa situación que atraviesa: “A veces se necesita”

La cantante compartió un mensaje a través de redes sociales y alarmó a sus seguidores.

Periodista en Semana

10 de diciembre de 2025, 6:21 p. m.
Marbelle se manifestó en las redes sociales y expuso pérdida familiar que tuvo.
Marbelle compartió una particular publicación en redes sociales. | Foto: Canal Caracol - A otro nivel

Marbelle continúa siendo una figura que despierta intensas discusiones en el mundo digital, al destacarse como una de las personalidades más controversiales de las redes sociales en Colombia.

En los últimos años, la cantante expresó sin reservas sus opiniones políticas, especialmente sus fuertes cuestionamientos al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Aunque su trayectoria musical la posicionó como una de las voces más reconocidas del país, también capturó la atención del público por los comentarios que publicó en su perfil de X.

Desde allí lanza opiniones firmes y mensajes frontales que suelen dividir a los internautas, lo que provoca amplios intercambios y debates.

Su manera directa de abordar asuntos de interés nacional ha generado que, en más de una ocasión, sus publicaciones se vuelvan tendencia y produzcan todo tipo de reacciones en el ecosistema digital. De hecho, Marbelle responde y se defiende de quienes la critican.

Contexto: Historia revelada: “Me enamoré de Marbelle. Cuando me conoció era demasiado inmaduro”

Sin embargo, recientemente, la celebridad fue foco de miradas por un inesperado post que compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde se mostró vulnerable y afectada por una situación. La imagen fue contundente, despertando reacciones en sus seguidores.

Marbelle compartió sentido post

Según quedó registrado, Marbelle recurrió a una postal a blanco y negro donde se dejó ver llorando ante la cámara. La cantante no entró en detalles sobre lo que sucedía, despertando incertidumbre en quienes querían saber qué le pasó.

Lo sorpresivo del asunto fue que la intérprete de Adicta al dolor dejó un mensaje en la historia, afirmando que entendía que el dolor era necesario para avanzar en la realidad. Sus palabras también aseveraron que no existía calma constante, por lo que esperaba que mejorara su panorama.

“No todos los días son de calma… A veces se necesita el dolor para avanzar”, escribió en el contenido.

Marbelle dejó inquietudes con post que realizó.
Marbelle dejó inquietudes con post que realizó. | Foto: Instagram @marbelle.oficial

Esto despertó la curiosidad de algunas personas, quienes intentaron enviar sus mensajes de apoyo y respaldo para que se sintiera mejor. Otros reaccionaron a la historia, buscando que acogiera el cariño que le enviaban.

