Marbelle fue clara en que, para ella, todo estaba mal y en una posición no adecuada, por lo que hacía un contundente llamado a todos los que deseaban que se diera una transformación positiva. En este espacio reveló que se burlaba para darle un sentido diferente, pero era consciente de que no era lo único que se necesitaba.

“Señora, deje tanto show. Mire que la solución no es lo mismo de siempre... se ha tratado de mejorar”; “Total”; “¿Cómo así, no se había ido ya?”; “Usted no se puede burlar de nada, porque todo se le devuelve. Es por eso que ni ha vuelto a decir nada”; “¿Aún no te has ido?”, entre otros comentarios.