Marbelle lanzó sablazo con particular video y expuso incómoda situación: “Al que le caiga el guante”

La cantante volvió a dar de qué hablar con una publicación que realizó, donde dejó un mensaje inesperado.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

11 de diciembre de 2025, 2:13 p. m.
Marbelle, cantante colombiana.
Marbelle, cantante colombiana.

Marbelle sigue siendo una figura que genera amplias discusiones en el entorno digital, consolidándose como una de las personalidades más controversiales de las redes sociales en Colombia. En los últimos años, la artista ha expresado abiertamente sus posturas políticas, con especial énfasis en sus críticas al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Aunque su carrera musical la ha convertido en una de las voces más reconocidas del país, también ha acaparado la atención por los mensajes que comparte en su perfil de X. Desde esta plataforma publica opiniones directas y contundentes que suelen dividir a los usuarios, motivando constantes debates y reacciones entre los internautas.

Sin embargo, recientemente, Marbelle fue blanco de reacciones por una inesperada publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram. La cantante no perdió oportunidad y tiró un sablazo, directo a colegas y personas de la industria musical.

Contexto: Marbelle, entre lágrimas, expuso dolorosa situación que atraviesa: “A veces se necesita”

La celebridad subió un post de un hombre conocido como @marval, quien dedicaba una canción enfocada en la vida de los artistas. Dicha letra se centraba en aquellos que robaban créditos y trabajo, además de no pagar lo que correspondía.

La vida real de un artista”, escribió.

“¿Quién dijo que yo tengo que ser el liricista de ese narcisista? Que va a decir que escribió el tema en la entrevista, que no hizo melodía ni armonía, ni hizo pista. Le niega su porcentaje al verdadero artista. ¿Quién te dijo que porque aquel pana está pegao’ tiene derecho a pedirme lo mío regalao’”, se escucha en el post.

Ante esto, Marbelle, que ha lidiado con temas de su hija, compartió el clip y soltó una pulla enfocada en “habladores” y “ladrones” que había en la industria artística. Sus palabras fueron tajantes, afirmando que si alguien se sentía tocado por esto, podía escribirle un mensaje y ella lo respondería.

“Encontré la que quería dedicar. Se encuentra mucho hablador y ladrones en este ‘industria’. Al que le caiga el guante, me puede escribir al interno”, escribió la famosa, agregando dos emojis: uno con lentes oscuros y otro mandando un beso.

Marbelle soltó pulla.
Marbelle soltó pulla.

Cabe resaltar que Marbelle no ha dudado en defenderse y responder a toda clase de ataques, por lo que este tipo de acciones son parte de su carácter y personalidad.

Marbellecantante colombiana

