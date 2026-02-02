Marbelle se sometió a nuevo retoque estético y mostró cambio que tuvo en su rostro: “Les comparto un poquito”

Marbelle sigue ocupando un lugar central en las conversaciones digitales, consolidándose como una de las figuras más polémicas de las redes sociales en Colombia. Su presencia en el entorno virtual suele generar reacciones encontradas y debates constantes entre usuarios.

En los últimos años, la artista ha asumido una postura abierta frente a la política nacional, manifestando sin filtros sus críticas hacia el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Estas posiciones, expresadas de manera directa, han reforzado su imagen como una voz controversial dentro del espectáculo.

Aunque su carrera musical la llevó a ser reconocida como una de las cantantes más influyentes del país, buena parte de la atención actual se concentra en los mensajes que publica en su cuenta de X. Desde esa plataforma, Marbelle comparte opiniones contundentes sobre temas de interés nacional, las cuales suelen polarizar a la opinión pública y desatar intensos cruces entre seguidores y detractores.

Marbelle lanzó sablazo con particular video y expuso incómoda situación: “Al que le caiga el guante”

Su estilo frontal y sin rodeos ha provocado que muchas de sus publicaciones se vuelvan virales, convirtiéndola con frecuencia en tendencia. Además, la cantante no suele guardar silencio ante las críticas, ya que responde y defiende sus posturas, alimentando aún más la discusión en el espacio digital.

Sin embargo, recientemente, Marbelle fue foco de reacciones tras compartir en su cuenta oficial de Instagram un video en el que mostraba los retoque estéticos que se realizó en su rostro.

En el perfil de la red social, la cantante publicó un clip en el que mostraba todo el proceso que llevarían a cabo, específicamente en su ceño y sus labios. Ya se le había aplicado una anestesia, asegurando que no hubiera dolor o malestar.

“Les comparto un poquito de mi visita hace unos días a mi doc“, escribió en el pie de foto.

La famosa se grabó de cerca y de lejos para plasmar cómo su cara iba adaptándose a este procedimiento, logrando ver resultados con solo unos minutos de aplicación. Allí posó a la cámara de varios ángulos, mientras relataba en una voz en off.

Al final del post, Marbelle, que sufrió bastante por un tema personal, indicó que ya veía esos cambios con el retoque, logrando realizar sus actividades sin ningún problema.