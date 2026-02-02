Gente

Marbelle se sometió a nuevo retoque estético y mostró cambio que tuvo en su rostro: “Les comparto un poquito”

La cantante aprovechó su cuenta oficial de Instagram y publicó un poco de esta decisión que tomó.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

2 de febrero de 2026, 10:26 p. m.
Marbelle, famosa cantante colombiana.
Marbelle, famosa cantante colombiana. Foto: Foto: Instagram @marbelle.oficial.

Marbelle sigue ocupando un lugar central en las conversaciones digitales, consolidándose como una de las figuras más polémicas de las redes sociales en Colombia. Su presencia en el entorno virtual suele generar reacciones encontradas y debates constantes entre usuarios.

En los últimos años, la artista ha asumido una postura abierta frente a la política nacional, manifestando sin filtros sus críticas hacia el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Estas posiciones, expresadas de manera directa, han reforzado su imagen como una voz controversial dentro del espectáculo.

Aunque su carrera musical la llevó a ser reconocida como una de las cantantes más influyentes del país, buena parte de la atención actual se concentra en los mensajes que publica en su cuenta de X. Desde esa plataforma, Marbelle comparte opiniones contundentes sobre temas de interés nacional, las cuales suelen polarizar a la opinión pública y desatar intensos cruces entre seguidores y detractores.

Marbelle lanzó sablazo con particular video y expuso incómoda situación: “Al que le caiga el guante”

Su estilo frontal y sin rodeos ha provocado que muchas de sus publicaciones se vuelvan virales, convirtiéndola con frecuencia en tendencia. Además, la cantante no suele guardar silencio ante las críticas, ya que responde y defiende sus posturas, alimentando aún más la discusión en el espacio digital.

Gente

De Colombia para el mundo: Christian González, el joven que conquista la NFL y busca hacer historia en el Super Bowl

Gente

Este es el amuleto que usó Bad Bunny, Taylor Swift y Beyoncé para ganar el premio más codiciado de la música

Gente

Johanna Fadul rompió en llanto frente a las cámaras de ‘La casa de los famosos’: “No soy racista”

Gente

Destapan los posibles motivos de la ruptura de Karol G y Feid, se reveló detalle de la relación

Gente

Arrestan en Irán al coguionista de ‘Fue solo un accidente’, famosa película nominada al Óscar

Gente

Yeison Jiménez recibió homenaje póstumo en los Premios Grammy: este fue el especial detalle

Gente

Tragedia en el mundo del espectáculo: hallan sin vida a icónica actriz; su empleada confesó el crimen

Gente

Marbelle recordó cuando cantó con Yeison Jiménez con un desgarrador mensaje de despedida: “No soy fuerte para esto”

Gente

Marbelle no se quedó callada y se burló celebrando el mensaje de Donald Trump a Gustavo Petro con ácido comentario

Gente

Rafaella Chávez, hija de Marbelle, expuso caso de intolerancia y grosería que vivió en Bogotá: “Me empuja y se hace delante de mí”

Sin embargo, recientemente, Marbelle fue foco de reacciones tras compartir en su cuenta oficial de Instagram un video en el que mostraba los retoque estéticos que se realizó en su rostro.

En el perfil de la red social, la cantante publicó un clip en el que mostraba todo el proceso que llevarían a cabo, específicamente en su ceño y sus labios. Ya se le había aplicado una anestesia, asegurando que no hubiera dolor o malestar.

Les comparto un poquito de mi visita hace unos días a mi doc“, escribió en el pie de foto.

La famosa se grabó de cerca y de lejos para plasmar cómo su cara iba adaptándose a este procedimiento, logrando ver resultados con solo unos minutos de aplicación. Allí posó a la cámara de varios ángulos, mientras relataba en una voz en off.

Al final del post, Marbelle, que sufrió bastante por un tema personal, indicó que ya veía esos cambios con el retoque, logrando realizar sus actividades sin ningún problema.

Más de Gente

el orgullo colombiano que busca hacer historia en el Super Bowl 2026.

De Colombia para el mundo: Christian González, el joven que conquista la NFL y busca hacer historia en el Super Bowl

La cantante pone a debatir a sus seguidores. Foto: Instagram @marbelle.oficial.

Marbelle se sometió a nuevo retoque estético y mostró cambio que tuvo en su rostro: “Les comparto un poquito”

El "amuleto" de alta costura que une a los ganadores del Álbum del Año en los Grammy.

Este es el amuleto que usó Bad Bunny, Taylor Swift y Beyoncé para ganar el premio más codiciado de la música

La reconocida actriz pidió perdón frente a las cámaras tras darle duras palabras a su compañero.

Johanna Fadul rompió en llanto frente a las cámaras de ‘La casa de los famosos’: “No soy racista”

El artista celebró el Grammy de Karol G en sus redes sociales.

Destapan los posibles motivos de la ruptura de Karol G y Feid, se reveló detalle de la relación

UN SIMPLE ACCIDENT ©JafarPanahiProductionsLesFilmsPelleas

Arrestan en Irán al coguionista de ‘Fue solo un accidente’, famosa película nominada al Óscar

Revelan todos los detalles del homenaje público que se le hará a Yeison Jiménez en el Movistar Arena.

Yeison Jiménez recibió homenaje póstumo en los Premios Grammy: este fue el especial detalle

Luto en la televisión por el asesinato de Huda Shaarawi

Tragedia en el mundo del espectáculo: hallan sin vida a icónica actriz; su empleada confesó el crimen

Lady Gaga felicitó a Bad Bunny por ganar el Premio Grammy al mejor álbum del año.

Lady Gaga dijo que Bad Bunny es un “líder” y lo halagó tras llevarse el mayor galardón de los Premios Grammy: “Muy inspirador”

Yeison Jiménez, cantante de músicas popular

Se conoció detalle presente en homenaje a Yeison Jiménez en El Campín; quedó del accidente y pocos lo notaron

Noticias Destacadas