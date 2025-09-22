Gente
Marcela Reyes envió sentido mensaje a su hijo tras confirmarse la muerte de su exesposo B King en México: “Tengo que prepararte para este mundo cruel”
El exesposo de la Dj se encontraba desaparecido en México desde hace varios días y fue hallado muerto este lunes, 22 de septiembre.
Tras confirmarse la muerte de Byron Sánchez Salazar, más conocido como B King, quien es expareja de la Dj Marcela Reyes, la empresaria se pronunció en sus redes sociales.
La también creadora de contenido envió un sentido mensaje al hijo que tuvo con Daniel Salinas, también conocido como Exotic DJ, quien resultó herido en medio de un tiroteo el año pasado.
“Hijo, tengo que prepararte para este mundo cruel, donde la gente ha olvidado el valor de las cosas, donde el respeto y el temor a Dios parecen ser lo último que importa. ”, dijo la Dj tras confirmarse la muerte de su exesposo B King.
El mensaje de Marcela Reyes lo hizo a través de su cuenta personal de Instagram en la sesión de historias junto a un video con su hijo.
“Quisiera darte un mundo mejor, pero lo que sí puedo darte es protección como una mamá leona”, detalló la Dj.
Este pronunciamiento de la empresaria se da luego de que en la tarde de este lunes, 22 de septiembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmara el hallazgo sin vida de B King junto a Jorge Herrera, mejor conocido como DJ Regio Clown.
“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada “guerra contra las drogas” a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante", escribió esta tarde de lunes Gustavo Petro en su cuenta de X.
Precisamente, el presidente Petro había pedido a las autoridades mexicanas y su homóloga Claudia Sheinbaum para que desplegaran una búsqueda para hallar a estos connacionales.
“Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón”, mencionó Petro el domingo 21 de septiembre.
La última vez que se tuvo noticias de B King fue el pasado 16 de septiembre en Polanco, Ciudad de México, luego de haber informado que iría a un gimnasio del sector.