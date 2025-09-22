Tras confirmarse la muerte de Byron Sánchez Salazar, más conocido como B King, quien es expareja de la Dj Marcela Reyes, la empresaria se pronunció en sus redes sociales.

La también creadora de contenido envió un sentido mensaje al hijo que tuvo con Daniel Salinas, también conocido como Exotic DJ, quien resultó herido en medio de un tiroteo el año pasado.

“Hijo, tengo que prepararte para este mundo cruel, donde la gente ha olvidado el valor de las cosas, donde el respeto y el temor a Dios parecen ser lo último que importa. ”, dijo la Dj tras confirmarse la muerte de su exesposo B King.

El mensaje de Marcela Reyes lo hizo a través de su cuenta personal de Instagram en la sesión de historias junto a un video con su hijo.

“Quisiera darte un mundo mejor, pero lo que sí puedo darte es protección como una mamá leona”, detalló la Dj.

Este pronunciamiento de la empresaria se da luego de que en la tarde de este lunes, 22 de septiembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmara el hallazgo sin vida de B King junto a Jorge Herrera, mejor conocido como DJ Regio Clown.

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada “guerra contra las drogas” a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante", escribió esta tarde de lunes Gustavo Petro en su cuenta de X.

Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos



Mafia internacional fortalecida por la estúpida politica militar y prohibicionista, llamada "guerra contra las drogas" a la que obligan a la humanidad y a América Latina



Más jovenes asesinados por una política… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 22, 2025

Precisamente, el presidente Petro había pedido a las autoridades mexicanas y su homóloga Claudia Sheinbaum para que desplegaran una búsqueda para hallar a estos connacionales.

“Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón”, mencionó Petro el domingo 21 de septiembre.