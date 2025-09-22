Suscribirse

Gente

Marcela Reyes envió sentido mensaje a su hijo tras confirmarse la muerte de su exesposo B King en México: “Tengo que prepararte para este mundo cruel”

El exesposo de la Dj se encontraba desaparecido en México desde hace varios días y fue hallado muerto este lunes, 22 de septiembre.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

22 de septiembre de 2025, 10:47 p. m.
Marcela Reyes tuvo una relación con B King durante varios años.
Marcela Reyes tuvo una relación con B King durante varios años. | Foto: Instagram @bkingoficial

Tras confirmarse la muerte de Byron Sánchez Salazar, más conocido como B King, quien es expareja de la Dj Marcela Reyes, la empresaria se pronunció en sus redes sociales.

La también creadora de contenido envió un sentido mensaje al hijo que tuvo con Daniel Salinas, también conocido como Exotic DJ, quien resultó herido en medio de un tiroteo el año pasado.

Contexto: B King, ex de Marcela Reyes que desapareció en México, había expuesto intimidaciones que recibió meses atrás: “Temo por mi vida”

Hijo, tengo que prepararte para este mundo cruel, donde la gente ha olvidado el valor de las cosas, donde el respeto y el temor a Dios parecen ser lo último que importa. ”, dijo la Dj tras confirmarse la muerte de su exesposo B King.

El mensaje de Marcela Reyes lo hizo a través de su cuenta personal de Instagram en la sesión de historias junto a un video con su hijo.

Quisiera darte un mundo mejor, pero lo que sí puedo darte es protección como una mamá leona”, detalló la Dj.

Marcela Reyes y su expareja B king, el cantante que desapareció en México.
Marcela Reyes y su expareja B king, el cantante que desapareció en México y fue hallado muerto. | Foto: Instagram: @marcelayeres y @bkingoficial

Este pronunciamiento de la empresaria se da luego de que en la tarde de este lunes, 22 de septiembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmara el hallazgo sin vida de B King junto a Jorge Herrera, mejor conocido como DJ Regio Clown.

Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada “guerra contra las drogas” a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante", escribió esta tarde de lunes Gustavo Petro en su cuenta de X.

Precisamente, el presidente Petro había pedido a las autoridades mexicanas y su homóloga Claudia Sheinbaum para que desplegaran una búsqueda para hallar a estos connacionales.

Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón”, mencionó Petro el domingo 21 de septiembre.

La última vez que se tuvo noticias de B King fue el pasado 16 de septiembre en Polanco, Ciudad de México, luego de haber informado que iría a un gimnasio del sector.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Momento en el que un soldado arriesga su vida al encontrar depósito con explosivos en el Caquetá

2. Así reaccionó Gustavo Petro al enterarse del asesinato del cantante B-King en México

3. Santa Fe se quedaría sin técnico: aseguran que Jorge Bava tiene nuevo equipo en otro país

4. Él era B King, cantante y expareja de Marcela Reyes que fue hallado sin vida en México

5. Gustavo Petro llama a Leyva un “hidalgo viejo, sobornado y quizás, estafador”. Habla de su “gastritis” y promete publicar fotos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

B King Byron Sánchez SalazarMarcela ReyesMéxicoB King y Dj Regio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.