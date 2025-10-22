Suscribirse

María Carolina Hoyos recordó a Miguel Uribe Turbay con emotivas fotos y dejó sentido mensaje: “Quería que fueran como tú”

La hermana del precandidato presidencial publicó unas fotografías que conmovieron a los usuarios.

22 de octubre de 2025, 10:17 p. m.
María Carolina Hoyos recordó a su hermano Miguel Uribe Turbay.
María Carolina Hoyos ha sido una de las mujeres resilientes tras el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, pues a pesar de expresar su dolor por la muerte de su hermano, ha compartido mensaje de reflexión y fe, con los que ha encontrado la fortaleza para afrontar lo sucedido.

Desde la pérdida del exsenador, la también comunicadora y periodista ha expresado su dolor y tristeza a través de sus redes sociales, en varias publicaciones, al recordar los numerosos momentos que pasaron juntos, demostrando cuánto lo extraña.

Hoyos subió el martes una ráfaga de fotografías en las que se observa al fallecido precandidato presidencial en su etapa del colegio, algunas fueron de cuando recién ingresó y otras cuando estaba más grande e hizo parte de la banda.

“Cuando llené el formato de admisión de Tomás y Mateo al colegio “grande”, lo hice pensando especialmente en ti. Quería que fueran como tú: apasionados por el conocimiento y líderes con humanidad”, escribió.

Luego, mencionó que sus hijos entraron al mismo colegio en el que Turbay estudió porque fue parte de su inspiración, agregando que por él aprendieron ajedrez, tocaron la banda y “eligieron la excelencia con propósito”, pues durante varios años los acompañó en ese proceso.

María Carolina Hoyos recordó a Miguel Uribe Turbay en su época del colegio.
“Cierro los ojos y aún te veo corriendo por el parque del colegio… haciéndole barra a nuestra Eudikia. Esa misma Eudikia que enseñaste a Tomás y a Mateo a llevar con honor y con amor. Y después, los veo a ellos jugando en ese mismo parque. Esta ha sido nuestra segunda casa, la de los cuatro”, añadió María Carolina.

Por último, aseguró que el amor ha sido lo que la ha mantenido de pie y permitido salir adelante, pues es un sentimiento que para ella no muere, pero si se ha transformado en un legado y que las dudas las convierte en fe.

“Gracias, Dios, por habernos permitido tenerte, Migue. Aunque me duele el alma por haberte tenido tan poco tiempo, te mando un beso al cielo”, manifestó.

¿Cuándo murió Miguel Uribe Turbay?

El precandidato del Centro Democrático falleció el 11 de agosto a la 1:56 am, luego de haber víctima de un ataque a mano armada y luchar por su vida durante más de diez semanas en cuidados intensivos en la Fundación Santa Fe.

El político, de 39 años, fue agredido por un adolescente mientras emitía un discurso en el barrio Modelia ubicado en el occidente de la capital y su asesinato conmovió a miles de personas que recordaron la época de violencia que se vivió en Colombia.

