María Claudia Tarazona se convirtió en una mujer resiliente por el proceso que afronta tras la pérdida del exsenador Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio, y que tras varios procedimientos médicos falleció en la madrugada del 11 de agosto.

La viuda del precandidato presidencial ha expresado su dolor a través de sus redes sociales y en fechas especiales como el día de Amor y Amistad, en el que compartió emotivos mensajes que recordaban momentos junto a su esposo.

Este martes, 7 de octubre, a casi tres meses del fallecimiento de Uribe Turbay, la mujer publicó en su perfil de Instagram una fotografía en la que se observa a su familia y, en la descripción, expresó lo que siente: “Sentir que el tiempo pasa y nos alejamos cada vez más de nuestra última vez es un dolor que se hace casi insoportable. Te amo, amor de mi vida entera, espérame con paciencia. Actuaré siempre pensando en recibir el cielo y volver a encontrarnos”.

También mencionó a su suegro Miguel Uribe Londoño, a quien le agradeció por sostener a su familia con tanto amor y fuerza, y expresó su admiración por su capacidad para continuar adelante.

“Gracias por mostrarnos el camino, gracias por tu infinita generosidad, gracias por hacerte cargo. Estaremos contigo incondicionalmente por el resto de nuestras vidas”, añadió Tarazona.

Los seguidores y usuarios que también han compartido su sentir, le demostraron su apoyo por medio de los comentarios, deseándole mucha fuerza y admirando su valentía en medio del dolor.

“Que Dios les conceda mucha fortaleza a cada uno de ustedes, porque cada quien tiene y siente su dolor diferente”; “Te abrazo con mi corazón, María; que Dios, la Virgen y toda tu familia te den todas las fuerzas que necesitas en este dolor”; “Te admiro inmensamente. Miguel se mudó a tu corazón y al de todos los que lo amamos y siempre creímos en él”, entre muchos más.

Por otro lado, María Claudia Tarazona también compartió recuerdos en compañía de su hijo Alejandro. Como su más reciente publicación, en la que los tres se ven sonrientes y disfrutando de un momento juntos.

El pequeño, quien anteriormente había generado reacciones cuando la viuda del precandidato en medio de una entrevista contó en Noticias RCN una situación que vivieron al ir a misa y él le dijo que no quería ir.

“Estábamos yendo a misa y, por supuesto, Alejandro me dice: ‘No quiero ir’. Pero le digo: ‘Mi amor, te voy a contar un secreto. La iglesia es la casa de Dios, y Dios siempre está con papá, entonces cuando llegues a la iglesia vas a estar con él y vas a estar más cerca a papá’”, relató.