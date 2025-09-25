María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, le dejó mensaje a su suegro, precandidato presidencial

Mientras Miguel Uribe Londoño, papá del congresista asesinado Miguel Uribe Turbay, sigue haciendo campaña de cara a la consulta interna en el Centro Democrático para escoger al candidato único presidencial, su nuera, María Claudia Tarazona, le dejó un sentido mensaje a través de las redes sociales.

A través de su cuenta en Instagram, Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, compartió varias imágenes en las que aparece su suegro junto a su nieto, el pequeño Alejandro, así como el senador asesinado.

Junto a las instantáneas, un mensaje que dice: “Abi Miguel, siempre has sido luz para nuestras vidas, guiaste el camino de Miguel, el mío y el de mis hijos. Has sido generoso, nos has enseñado, nos has entregado tu amor. Hoy cuando parece que los has perdido todo, te levantas y una vez más nos sostienes, con una fuerza que solo Dios entiende“.

Y concluye diciendo: “Te amamos, gracias por que tu fuerza alcanza para todos, por que tu luz ilumina nuestro camino, y espero, confiando en Dios y en Miguel, puedas iluminar el camino de todos los que amamos a tu hijo".

En días pasados, en una entrevista con Noticias RCN, Tarazona dijo que siempre admiró la química que había entre Miguel y su papá, considerándola algo fuera del planeta.

“Su papá fue fundamental en todo, fue todo para él. No saben... pocas cosas he visto en la vida, que me llenen de tanto amor, como la relación que tenía Miguel papá con su hijo, Miguel. Eso no era normal, eso era de otro planeta”, dijo Tarazona en Noticias RCN.

Miguel Uribe Londoño y Miguel Uribe Turbay. | Foto: Foto 1: @migueluribel / Foto 2: Semana

“Espectacular, él es un papá para mí. Yo tengo un papá maravilloso que amo y adoro, que está golpeadísimo con esto, le ha dado muy duro... pero Miguel papá es un padre para mí”, agregó Tarazona, enmarcando lo paternal que ha sido Uribe Londoño con ella.

Vale recordar que, el pasado sábado 20 de septiembre, Tarazona también publicó un mensaje en Instagram en el que le pidió fortaleza a Dios para seguir adelante sin su esposo.