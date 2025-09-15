María Claudia Tarazona habló del sicario de 15 años que le disparó a Miguel Uribe y reveló lo que le diría: “Tu vida sigue”

María Claudia Tarazona dejó grandes frases en su primera entrevista extendida desde que murió su esposo, Miguel Uribe Turbay. En medio de la conversación con Noticias RCN, la mujer se refirió al sicario de 15 años que le disparó al precandidato presidencial.

La pareja del senador dejó en claro que hay que revisar detalladamente sistema penal de los menores de edad, ya que no considera que haya proporcionalidad de la condena frente a los delitos que cometen.

“Desde el punto de vista de política criminal, hay que replantear ese tema. Si un niño de 15 años toma la decisión de acabar con la vida de una persona, como lo hizo este joven con Miguel, la consecuencia en la vida tiene que ser proporcional a eso”, comentó.

Este fue el momento en el que el menor miró al precandidato minutos antes de dispararle. | Foto: Suministrado a Semana API

En ese sentido, manifestó que cualquier persona debe responder por las acciones que comete. “Así funciona la vida”, remarcó. Tarazona indicó que esto ayudaría a que exista un país mucho más justo.

No obstante, por otra parte, habló de la realidad que enfrentan algunos menores de edad y de la obligación que hay de protegerlos.

“Un niño de estos, que en su vida ha visto dos billetes juntos, le ofrecen 20 millones de pesos, no tiene nada que perder, su vida no tiene ningún valor -mucho menos la vida de una persona que ni conoce ni le importa-, no tiene ningún tipo de moral ni de ética, (...) va y mata sin ningún problema”, expresó.

A todo esto, explicó la mujer, se suma que le prometen a este tipo de menores que solo van a pasar unos cuantos años en la cárcel y después saldrían en libertad.

Por ello, remarcó que con penas más duras se podría lograr que los jóvenes lo piensen dos veces antes de cometer este tipo de hechos violentos.

“Esas dos variables son muy importantes: respondes por tus actos y proteges a ese menor. No podemos tener una oficina de sicarios menores de edad en Colombia. ¿Qué nos está pasando?“, cuestionó.

Tarazona confesó que se cayó al piso cuando le dijeron que a Uribe Turbay le había disparado un adolescente de tan solo 15 años. “Yo soy mamá y pienso con mucho dolor en ese niño”, explicó.

“La diferencia para él es que tuvo una mamá que mataron, una situación de violencia intrafamiliar tremenda, estuvo en la calle, cero educación, droga, odio”, añadió.

La pareja del precandidato dejó en claro que ella no siente venganza y no escogió el camino de la rabia, por lo que confesó lo que le diría al menor sicario si en algún momento se lo llega a encontrar.

“Si yo lo pudiera ver en algún momento le diría: ‘Mira, tu vida sigue y tienes una segunda oportunidad, tu vida puede cambiar y la de Miguel no’”, manifestó.

María Claudia aseguró que si no se trata a este joven así y se le ayuda para que enderece su camino, en el futuro puede salir y hacerle daño a otra familia, tal y como pasó con la suya.