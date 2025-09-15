Suscribirse

Nación

María Claudia Tarazona habló del sicario de 15 años que le disparó a Miguel Uribe y reveló lo que le diría: “Tu vida sigue”

La mujer se refirió a la necesidad de replantear el sistema penal en contra de los menores para que haya una mayor proporcionalidad.

Redacción Nación
15 de septiembre de 2025, 3:28 p. m.
María Claudia Tarazona y sicario que le disparó a Miguel Uribe Turbay.
María Claudia Tarazona y sicario que le disparó a Miguel Uribe Turbay. | Foto: Foto 1: Captura de video Los Informantes / Foto 2: Captura de video en redes sociales

María Claudia Tarazona dejó grandes frases en su primera entrevista extendida desde que murió su esposo, Miguel Uribe Turbay. En medio de la conversación con Noticias RCN, la mujer se refirió al sicario de 15 años que le disparó al precandidato presidencial.

La pareja del senador dejó en claro que hay que revisar detalladamente sistema penal de los menores de edad, ya que no considera que haya proporcionalidad de la condena frente a los delitos que cometen.

“Desde el punto de vista de política criminal, hay que replantear ese tema. Si un niño de 15 años toma la decisión de acabar con la vida de una persona, como lo hizo este joven con Miguel, la consecuencia en la vida tiene que ser proporcional a eso”, comentó.

La audiencia del menor que atentó contra la vida de Miguel Uribe Turbay, se llevó a cabo de manera virtual, mientras la fiscal del caso, la defensa y la jueza se encontraban en puntos distintos de la ciudad
Este fue el momento en el que el menor miró al precandidato minutos antes de dispararle. | Foto: Suministrado a Semana API

En ese sentido, manifestó que cualquier persona debe responder por las acciones que comete. “Así funciona la vida”, remarcó. Tarazona indicó que esto ayudaría a que exista un país mucho más justo.

No obstante, por otra parte, habló de la realidad que enfrentan algunos menores de edad y de la obligación que hay de protegerlos.

Contexto: María Claudia Tarazona contó la verdad sobre por qué no permitió que Petro fuera al velorio de Miguel Uribe: “Gente deshonrosa”

“Un niño de estos, que en su vida ha visto dos billetes juntos, le ofrecen 20 millones de pesos, no tiene nada que perder, su vida no tiene ningún valor -mucho menos la vida de una persona que ni conoce ni le importa-, no tiene ningún tipo de moral ni de ética, (...) va y mata sin ningún problema”, expresó.

A todo esto, explicó la mujer, se suma que le prometen a este tipo de menores que solo van a pasar unos cuantos años en la cárcel y después saldrían en libertad.

María Claudia Tarazona: el dolor, la política y las revelaciones tras el asesinato de Miguel Uribe

Por ello, remarcó que con penas más duras se podría lograr que los jóvenes lo piensen dos veces antes de cometer este tipo de hechos violentos.

“Esas dos variables son muy importantes: respondes por tus actos y proteges a ese menor. No podemos tener una oficina de sicarios menores de edad en Colombia. ¿Qué nos está pasando?“, cuestionó.

Tarazona confesó que se cayó al piso cuando le dijeron que a Uribe Turbay le había disparado un adolescente de tan solo 15 años. “Yo soy mamá y pienso con mucho dolor en ese niño”, explicó.

Contexto: María Claudia Tarazona cuenta cómo fue el instante en el que se enteró de la muerte de Miguel Uribe: “No me querían dar la noticia”

“La diferencia para él es que tuvo una mamá que mataron, una situación de violencia intrafamiliar tremenda, estuvo en la calle, cero educación, droga, odio”, añadió.

La pareja del precandidato dejó en claro que ella no siente venganza y no escogió el camino de la rabia, por lo que confesó lo que le diría al menor sicario si en algún momento se lo llega a encontrar.

“Si yo lo pudiera ver en algún momento le diría: ‘Mira, tu vida sigue y tienes una segunda oportunidad, tu vida puede cambiar y la de Miguel no’”, manifestó.

María Claudia aseguró que si no se trata a este joven así y se le ayuda para que enderece su camino, en el futuro puede salir y hacerle daño a otra familia, tal y como pasó con la suya.

“No sabemos qué va a pasar en siete años con ese joven. Yo pienso así, ese es mi corazón”, concluyó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alerta máxima en Nueva York: posible brote de sarampión en Manhattan pone en riesgo a cientos de personas

2. Ricardo Montaner preocupó por su apariencia física y se rumora enfermedad por peculiar mensaje: “Le he pedido a Dios volverlos a ver”

3. María Fernanda Cabal sorprende con sus mensajes, tras arremetida de María Claudia Tarazona “La oscuridad es el anticipo de la luz”

4. Néstor Humberto Martínez, exministro de Justicia cuando Colombia fue descertificada: “Samper no desafió a Estados Unidos, Petro sí”

5. Petro habló de pasar una importante infraestructura del país a la nación y desató una ola de comentarios

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miguel Uribe TurbayMaría Claudia Tarazona

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.