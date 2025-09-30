Suscribirse

María Claudia Tarazona le envió conmovedor mensaje a Miguel Uribe Turbay: “Qué ganas de haberte tenido más tiempo”

La mujer publicó una foto de su esposo junto a su hijo Alejandro, donde ambos están vestidos de amarillo y sonriendo.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

30 de septiembre de 2025, 11:45 p. m.
Miguel Uribe Turbay y María Claudia Tarazona
Miguel Uribe Turbay y María Claudia Tarazona | Foto: Instagram @maclaudiat

María Claudia Tarazona, viuda del fallecido precandidato presidencial y senador del Partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, le envió un conmovedor mensaje.

A través de su cuenta personal de Instagram, publicó este martes, 30 de septiembre, una foto de su esposo junto a su hijo Alejandro, donde ambos están vestidos de amarillo y sonriendo.

Contexto: María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, le dejó mensaje a su suegro, precandidato presidencial

Qué ganas de haberte tenido más tiempo con nosotros, amor lindo. Tu sonrisa sigue iluminando nuestras vidas”, dice parte del texto que aparece en la descripción de la publicación.

Esta mujer se ha vuelto resiliente en medio del proceso de duelo por la perdida de Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado el pasado mes de junio.

"Gracias, porque lo que sembraste en nosotros es tan inmenso, que nos alcanza para el resto de nuestras vidas. Amor eterno”, detalló Claudia en su mensaje.

En días pasados, Tarazona también había hecho otra publicación en la misma red social, donde mostró un momento de alabanza que compartió junto a algunos párrocos y sus hijas.

"Así honramos tu vida, amor lindo, orando, pidiéndole a Dios que te tenga en su santa gloria. Le pedimos a Dios que guie nuestros caminos, que cubra con su amor el país que tanto amaste y por el que diste la vida”, escribió.

Claudia publicó varios videos en el mismo post donde se puede observar a algunos de los presentes quienes hicieron cánticos religiosos y tocando la guitarra.

Le pedimos a la Virgen María que interceda por nosotros, para que poco a poco el dolor de tu ausencia no nos duela tanto”, agregó.

Este momento fue muy íntimo y estuvo cargado de paz y alegría. Además, aprovechó para agradecer a quienes la acompañaron ese día:

“Gracias @padrejuandi @pollobaterista @nvargas9 @felipereyesiz @frutodelmadero por ser nuestros guías, nuestro refugio y nuestro camino lleno de amor”, puntualizó el mensaje.

