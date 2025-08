“Esta es una filosofía de vida que vi en mi casa desde muy pequeño, mi papá lo tenía en su escritorio: ‘creo que todo depende del estado del espíritu, si piensas que perderás, has perdido, si crees que estás derrotado, lo estás, si piensas que no te atreves, no te atreverás, si piensas que te gustaría ganar, pero no puedes, es casi seguro de que no vas a ganar, si piensas que perderás, ya has perdido porque encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del hombre’”, dijo en un video, donde se le veía hablando a la cámara.