Marilyn Manson vuelve a enfrentar a la justicia; autoridades reactivaron demanda en su contra por agresión sexual

El cantante tendrá que lidiar con los temas legales de su pasado, un año después.

Redacción Gente
28 de enero de 2026, 4:25 p. m.
Marilyn Manson.
Marilyn Manson. Foto: FilmMagic

Un juez de California reactivó esta semana una demanda por agresión sexual contra el roquero estadounidense Marilyn Manson, un año después de haberla desestimado.

La querella, presentada en mayo de 2021 por una exasistente del músico, fue descartada en diciembre, cuando el juez del tribunal superior de Los Ángeles, Steve Cochran, falló a favor de la defensa de Manson por considerar que infringía el plazo de prescripción.

Pero la demandante, Ashley Walters, pidió a la corte reconsiderar su caso en enero, cuando entró en vigencia una ley que abre una ventana de dos años para casos de índole sexual que prescribieron.

“Examiné esto detenidamente”, dijo el juez Cochran en una audiencia el lunes, citado por medios de comunicación locales. “Creo que la ley reactiva la demanda. Van rumbo [a juicio] nuevamente”, resolvió.

Ashley Walters, quien trabajó con Manson Records entre 2010 y 2011, afirma que el roquero abusó de ella sexualmente y la agredió varias veces, además de hacerla viajar con drogas.

Marilyn Manson
Marilyn Manson. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

La también fotógrafa sostiene que Manson, nombre artístico de Brian Hugh Warner, alardeaba de violar mujeres y que llegó a mostrarle un video en el cual abusaba de una joven menor de edad.

El abogado de Manson, Howard King, sostuvo que la demanda no prosperará.

“Aunque la señora Walters presentó varias denuncias, ahora irrelevantes, sobre supuesto acoso laboral, no tiene ninguna demanda pendiente por agresión sexual según la definición del código penal, como sería exigido en virtud de la nueva ley, ni se le permite, según el fallo, añadir nuevas demandas”, dijo King en una declaración enviada a la AFP este martes.

“El hecho innegable es que Warner nunca cometió ninguna agresión sexual”, agregó.

Varias mujeres han señalado durante años a Manson, de 57 años, de abusos y ataques de índole sexual, entre ellas las actrices Esmé Bianco (Game of Thrones) y Evan Rachel Wood, expareja del músico.

*Con información de AFP.

