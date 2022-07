Martha Isabel Bolaños, la ‘Pupuchurra’, reveló que hace 23 años le inyectaron biopolímeros

Martha Isabel Bolaños se robó las miradas y los corazones de millones de personas en las plataformas digitales desde hace varios años, luego de darle vida a Jenny, la ‘pupuchurra’, en ‘Yo soy Betty, la fea’. La actriz cautivó con la esencia que le dio al personaje antagónico, captando la atención con sus gestos y el estilo para hablar que implementó.

Recientemente, habló sobre la victoria de Petro en las elecciones presidenciales, concedió una entrevista al programa ‘La Red’, de Caracol Televisión, donde relató un detalle inesperado sobre su vida. La celebridad revivió un momento personal que atravesó hace 23 años, luego de que tomara una decisión estética para su imagen.

Bolaños contó al formato de entretenimiento que en aquel entonces quiso hacerse un retoque en sus labios, ya que veía un detalle que no le gustaba cuando se reía. Esta incomodidad la llevó a recurrir a un procedimiento estético, el cual se hizo con un médico con una amplia reputación por su trabajo.

Al someterse a este proceso, la celebridad colombiana no se percató de que el especialista le iba a inyectar biopolímeros en su cara, específicamente en la boca. No obstante, en ese momento no sintió ninguna molestia, por lo que vivió dos décadas con este producto en su cuerpo.

“Hace 23 años arrancó la popularidad, entonces yo ganaba mi platica y empecé a hacerme retoques. Yo me reía y se me veía la encía, entonces fui a un doctor importante, reconocido, me clavó dos agujas y me inyectó biopolímeros. Yo me reía y ya se tapaban”, mencionó en el diálogo con el medio, donde también puntualizó en que posiblemente pasó el tiempo y se acostumbró a vivir así.

“A veces en las fotos o en las cámaras me veía y decía que se notaba, yo pensaba en que no me iban a escoger en los castings”, expresó Martha Isabel, luego de contar que los años no llegaron solos y la incomodidad comenzó a surgir con el aspecto de sus labios.

Pese a que no pasó a mayores la situación con esta sustancia en el cuerpo de la celebridad, la cirugía para remover los biopolímeros le aterraba y le causaba un poco de nervios. Sin embargo, esto cambió una vez recibió un mensaje de una doctora, quien se interesó en ayudarla.

La especialista le escribió y se puso en contacto con ella, ofreciéndole una alternativa para disminuir el impacto del producto en su rostro, y así evitar problemas a futuro. La mujer, que comparte la esencia espiritual de la actriz, sentía pena de ofrecer este servicio, ya que no quería “ofenderla” o que lo tomara a mal.

“Me escribió y me dijo: ‘Quiero ofrecerte un tratamiento para tus labios’, ese mensaje quedó ahí y ya. Pero después la busqué, compré mi tiquete, me fui a Medellín, me operó y ya ha pasado un mes. Estoy demasiado feliz, el cambio ha sido total. Tengo una que otra bolita, pero eso ya no se quita porque se mezcla con el labio”, aseguró.

“Lo que hace la doctora es rediseñar el labio, quitar lo que sobra, pero ahí todavía queda ese material”, contó Bolaños en el espacio, concluyendo lo satisfecha que está con el resultado que obtuvo.

Para finalizar esta conversación, la artista aclaró que no le ve nada de malo a los retoques estéticos que las personas se quieran hacer, ya que es normal solucionar lo que no llena del todo la imagen. Por este motivo, la colombiana aprovechó para confesar que se quiere operar la nariz, pero está meditándolo porque sabe que es una decisión mucho más comprometedora.

Martha Isabel Bolaños reveló que en el pasado se hizo una intervención en las orejas, ya que no se sentía cómoda con la apariencia que tenían cuando se salían del pelo.