MasterChef Celebrity: Este es el más reciente eliminado; inesperado error le pasó factura

En la noche del jueves, 25 de septiembre se llevó a cabo el duodécimo reto de eliminación en la más reciente temporada de MasterChef Celebrity. En esta oportunidad, los famosos se enfrentaron en una nueva dinámica, la cual causó confusión entre los concursantes que tenían delantal negro.

Por primera vez, las estrellas tuvieron que cocinar y hacer la planeación del platillo que le presentarían a los chefs, sin tener en cuenta los ingredientes con los que podrían llegarse a encontrar más adelante.

La producción puso a su disposición un total de tres neveras, en las que se encontraban ingredientes denominados como ‘caseros’, los cuales tenían que ser acoplados a la idea principal.

Sin embargo, esas se abrirían con el paso de los minutos, dejando a la expectativas si estos podrían beneficiarlos o perjudicarlos.

Los profesionales en gastronomía le explicaron a los concursantes que debían ponerse en la situación de tener un invitado especial en su casa, por lo que debían realizar un ‘platillo gourmet al nivel de MasterChef Celebrity’.

En un total de 60 minutos, Nicolás Montero, Pichingo, Carolina Sabino, David Sanín y Raúl Ocampo, pusieron manos a la obra y con distintos ingredientes como harina, vinagre de frutas, yogur griego, azúcar, orégano, fécula de maíz, salsa inglesa, limón, condimentos, salsas, entre otros se dispusieron a desarrollar sus creaciones.

El sabor, texturas, concepto y emplatado son algunas de las características Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso tuvieron a la hora de calificar a los famosos que llegaron al atril.

Nicolás Montero es el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

Tras pasar al atril, el famoso actor que ha participado en producciones como Francisco, el matemático, La hija del mariachi, Aquí no hay quien viva y Rojo Carmesí, se tuvo que despedir para siempre de las cocinas de MasterChef Celebrity, pues no logró cumplir con las expectativas y tuvo una mayor cantidad de errores que sus compañeros.

“Gracias a cada uno de ustedes, a Rausch, un placer haber hecho un calentado contigo. Belén, nuestra conversación siempre quedará y Nico, siempre su entusiasmo sistemático, es un gusto verte comer y cocinar”.

Agregó: “Esto es lo que me llevo entre pecho y espalda, un par de platos muy buenos. No tengo nada de que arrepentirme, todo ha sido fantástico. Todo ha sido muy bueno. A mis compañeros les doy todo mi reconocimiento. Debo decir que llego hasta estas instancias sobre todo por el trabajo de grupo y de pareja, que fue fantástico.