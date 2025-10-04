Nicolás Montero confiesa qué lo impulsó a participar en ‘MasterChef Celebrity’: “Fue un homenaje a los sabores del barrio”

Nicolás Montero fue el más reciente eliminado de reality de cocina del Canal RCN, que en esta temporada celebra su décimo aniversario.

Aunque el actor logró conquistar durante bastante tiempo el paladar de los tres exigentes jurados, un error en el emplatado lo dejó lejos del sueño del ser el ganador de este año.

Pero, a pesar de no haber podido avanzar más en el programa, a Montero le queda una serie de recuerdos muy bonitos y, sobre todo, la satisfacción de haber compartido con un grupo de personas extraordinarias.

“Fantástico, el grupo que hicimos fue de verdad muy bonito, la pasamos muy bien, algo se aprendió, los trabajos en equipo fueron entrañables, se aprendió a cocinar risotto —que era una cosa que yo pensaba que solo podían hacer los marcianos—, entonces muy bien”, dijo en entrevista con la revista VEA.

¿Por qué participar en MasterChef Celebrity?

Nicolás Montero confesó que no había pasado por su cabeza participar en un reality; sin embargo, la influencia de su mamá, quien es una gran seguidora del programa, lo impulsó a tomar la decisión y decir sí.

“Tengo que decir que ella es una televidente superfiel de MasterChef y se ha enamorado cada vez más de la cocina”, aseguró en la entrevista en mención.

El actor colombiano asegura que su progenitora desde hace tiempo le venía diciendo que participara y pensó que una de las razones para estar en el reality era saber que cada noche ella lo iba a estar viendo.

“Es como una comunicación que tenemos ahí para recordarnos que siempre estamos pendientes el uno del otro”, dijo Nicolás.

Por otra parte, le pareció que también era una buena oportunidad para rendirle un homenaje a Chapinero y a los sabores de este barrio de Bogotá.

Para Nicolás, hacer las cosas como un homenaje siempre deja algo más que simplemente hacerlas, pues si hay un homenaje de por medio, ya se está en “una situación gana, gana”.

El paso de Nicolás Montero por MasterChef fue una experiencia de compañerismo y de ayuda. | Foto: Canal RCN - MasterChef Celebrity 2025 / Montaje: Semana

La convivencia fue una gran enseñanza

Para Nicolás, la convivencia durante este tiempo con sus compañeros fue una gran experiencia.

Entre las cosas que más le agradaban hacer estaban, precisamente, esos trabajos en equipo. Para él, llegar juntos era a veces más importante que llegar de primeras.

Pero no todos los momentos fueron perfectos y en más de una ocasión la tensión se hizo presente; sin embargo, el actor vivió esta experiencia con toda naturalidad y no como parte de un libreto o de un papel para interpretar.

La mamá de Nicolás Montero fue el impulso para que él decidiera paerticipar en MasterChef. | Foto: Captura de pantalla @nicolasmonterodominguez__

“Aquí no estaba representando ningún papel, estaba como sobreviviendo y lo que sí era cierto es que las relaciones y todo esto eran sinceras, porque eso era lo que había”.

Para el actor y antropólogo, haber pasado por MasterChef fue muy ameno gracias a la buena relación que mantuvo con sus compañeros; incluso, asegura que hay gente que se lleva entre pecho y espalda.