Mateo Carvajal “boletea” a su prometida mostrando su carné de colegio, con foto y todo

Mateo Carvajal y Stephanie Ruíz son una de las parejas del momento en la farándula colombiana, todo gracias a que están viviendo un idilio de amor que pronto llegará al altar, pues el paisa le pidió matrimonio a la empresaria en vivo y en directo en una emisión del programa matutino del Canal RCN, ‘Buen día, Colombia’.

A partir del “sí quiero” de Ruíz en el set de grabación del show, la pareja se ha soltado mucho más en las redes sociales y han dejado ver diferentes momentos de su diario vivir, desde los compromisos laborales que cada uno desempeña, hasta aquellos espacios de esparcimiento que comparten, donde los juegos, las bromas y hasta las chanzas están a la orden del día.

En las historias de Mateo es donde más detalles se revelan y uno de los últimos que dejó a la luz el deportista fue uno de los recuerdos más significativos de Ruíz de su pasado, específicamente de su vida estudiantil en Bello, Antioquia. Se trata del carné del colegio de la empresaria, en el que no solo está su nombre completo y la información pertinente de identificación en la institución, también está la foto de ella en su edad de pubertad.

“¿Usted qué tan bonita se consideraba niña?”, le pregunta Mateo a su prometida antes de mostrarle al mundo la foto que a continuación revela. “Hermosa”, le responde Ruíz tratando de mantener la dignidad sobre su foto de colegiala. Acto seguido, Carvajal le dice que se ve “muy suave” en dicha imagen, lo que sí despierta la indignación de la paisa, quien de forma inmediata dice: “¿quién iba a quedar lindo ahí?”.

Después de que Mateo tuviera el aval de Ruíz, muestra el carné de identidad de la entonces adolescente cuando cursaba el grado 11. “Linda”, atina a decir la empresaria para salir del marco y dejar a Mateo con su crítica cero constructiva sobre la apariencia juvenil de Stephanie.

Mateo, sin finca

Esta arremetida de Mateo contra su novia se da después de que el paisa sufriera una “humillación” por parte de la paisa horas antes y todo a causa del desastroso clima de Medellín, que le dañó todos los planes a la pareja, pues estaban listos para vivir un “día de sol” y la torrencial lluvia los dejó encerrados en su apartamento en El Poblado.

Carvajal sacó a relucir su humor más negro y se empezó a reír de su novia con esta situación, diciendo entre risas: “mire este rayo. Dizque un día de piscina y un día de sol.. Ay flaquita, vea este día del hombre… Este clima está… ¿Adivine para qué está este clima?”, añadió el paisa haciéndole propuestas indecentes a su pareja.

A este video que publicó Mateo en sus historias de Instagram, le siguió otro donde él mostró el look perfecto de su novia y la supuesta piscina donde se van a meter, señalando la cama matrimonial que ya ocupan. “Dizque toda trepada y vea la piscina que nos espera”, arremetió Carvajal, desatando la ira de Stephanie, quien no se quedó callada y le respondió con el siguiente insulto: “eso es su culpa… Por no tener finca propia… toca dizque a piscina prestada”.

De inmediato, los dos soltaron la carcajada y el deportista, ganador de el ‘Desafío Súper Humanos 2017′, atinó a exponer con nervios todos los matoneos a los que está expuesto desde que inició su relación con la empresaria, que pronto llegará al altar. “Marica, es que me exige demasiado y esos tiritos… El hombre que no tenga el autoestima puesta, lo destruye”, añadió Mateo tratando de salir victorioso de la situación.

Lo peor del caso es que Mateo no solo pierde por cuenta del clima, también pierde cuando integra a su actual prometida a sus juegos de apuestas, donde él acostumbra a ganarse el doble y hasta el triple de lo que apuesta (dinero real) y cuando ella es la que juega termina quedando sin nada.