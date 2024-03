Melfi volvió a frenar a Nataly tras sus recientes acercamientos; le pidió que “le baje al romance”

Tras superar su primera etapa de eliminación, Nataly Umaña se acercó a Melfi con la intención de mejorar su situación ante la distancia que habían tomado, luego de la visita de Alejandro Estrada y Annie, la madre del panameño, pero él se mostró ‘cortante’ ante sus caricias y peticiones dejando claros sus objetivos en La casa de los famosos Colombia.

Según lo que se mostró en el capítulo 37 del reality, emitido el lunes 18 de marzo, la actriz buscó tener nuevamente un espacio en privado junto al joven en la cama, para expresarle sus sentimientos: “estás muy aburrido, ya no eres chévere. Me gustabas más antes, ¿puedes ser como antes? Me gustaba más”, le dijo.

Al escucharla, Melfi aseguró que el cariño de su parte hacía ella seguía intacto, pero indicó que simplemente no era lo mismo que antes, “pero si realmente te hace sentir mal, no es lo que quiero que sientas”, confesó.

Enseguida, Umaña se mostró algo molesta mientras comentaba: “es que no es por hacerte... O sea, como si yo estuviera... No es que son cosas que hasta me da vergüenza decirlas. O sea delante de... como que no m%$&, así no”. Luego, en el confesionario señaló que juntos habían entrado en un juego en el que, desde su perspectiva, las cosas funcionaban cuando él estaba dispuesto.

Nataly Umaña y Melfi tuvieron una conversación sobre lo que pasará en su relación. | Foto: Tomada de YouTube Canal RCN

Sin embargo, en este mismo cuarto, Melfi manifestó que no sentía que ella le estuviera “rogando. Simplemente ahorita siento que la forma en la que ella tal vez quería fluir, es un poco distinta a la forma en la que yo también quiero hacerlo”.

Mientras seguían en la cama expresando lo que sentían, el panameño agregó: “si lo haces es porque te gusta. Si quieres hacerlo hazlo, si no quieres no lo hagas”, dejando claro que él no pretendía volver a lo mismo de antes, llamando la atención de sus compañeros y los televidentes con sus románticas escenas en el programa.

Nataly Umaña y Melfi continúan teniendo conversaciones de lo que pasará con su relación en La Casa de los Famosos. | Foto: Tomada de YouTube Canal RCN

“Ok, ¿quieres que no entonces?”, le respondió Nataly un poco incómoda con su actitud, motivo por el que Melfi le recordó que había tomado la decisión de tomar un poco de distancia con ella porque lo único que hacía la situación que estaban protagonizando era desenfocarlos de la competencia y permanecer encerrados en una burbuja, “nosotros no vinimos aquí realmente a buscar pareja”, puntualizó.

“Ay no, yo a estas alturas de mi vida en qué me metí”, comentó la actriz en el confesionario luego de la tensa conversación que tuvo con el panameño, donde además aseguró que, por respeto a sí misma, debería mejor volver al comienzo cuando eran solo amigos, “como si nunca en la vida hubiera pasado nada entre los dos”, expresó.

Nataly Umaña y Miguel Melfi, participantes de La casa de los famosos Colombia | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos Colombia

Por esta razón, más allá de refutarle su decisión, Melfi le reiteró que aunque disfrutaba mucho su compañía, era mejor conservar un poco de distancia: “si te soy honesto, yo también me disfruto mucho esto, a mí me encanta... Pero vuelvo y te repito, no es el contexto. Y sí, está rico, pero siento que llega un punto en donde... como que ok, para ver si me hago entender mejor, no quiero estar dentro de la casa en ese ‘mood’ como parejita”.

“Lo último que quise fue quedar como una estúpida”, le respondió Nataly indignada con el cambio que él decidió tener con ella en el reality, afirmando que cada día la decepcionaba más.