Mencho lanzó sablazo al ser eliminada del ‘Desafío Siglo XXI’ y generó polémica con sus declaraciones

En una de las recientes transmisiones del Desafío Siglo XXI, los televidentes presenciaron como nuevamente, Mencho se vio en la obligación de abandonar la competencia, despedirse de sus compañeros y retomar su vida por fuera del exitoso programa del Canal Caracol.

En esta ocasión, la deportista tuvo que quitarse el uniforme luego de que su compañero Cristian sufriera una fuerte lesión.

El accidente fue tan grave que por orden del equipo médico se determinó que requería un largo descanso para su recuperación, por lo que no podría continuar en el juego y al ser su dupla, Mencho también tendría que salir de la competencia.

¿Cuál fue el accidente que tuvo Cristián y por qué fue eliminado?

Mientras superaba uno de los tramos más exigentes del camino de obstáculos del Box Blanco, Cristian sufrió una lesión en uno de sus hombros. Un movimiento brusco provocó que el hueso se desplazara de su lugar durante algunos segundos, generándole un intenso dolor.

En medio del desconcierto y la presión por ganar, Cristian se acomodó el hombro por su cuenta y decidió no pedir asistencia profesional, convencido de que no tendría mayores complicaciones. Sin embargo, con el paso de las horas, el dolor se intensificó.

Mencho se pronunció por su salida del Desafío Siglo XXI

A través de su perfil oficial en redes sociales, la ahora participante del Desafío Siglo XXI se pronunció sobre la decisión tomada por la producción y dejó claro su desacuerdo con lo ocurrido.

“He estado muy sorprendida y a la vez muy triste porque siento que, por todo lo que he pasado y me tocó pasar en el Desafío, no merecía salir así (...) siento y me merezco haber llegado hasta donde estoy, haber avanzado mucho más y quizás por qué no ganarme el Desafío”, manifestó frente a su comunidad.

Agregó: “Yo siento que lo aproveché al máximo, lastimosamente, esta última etapa del Desafío y el sueño no era solo, sino que ya era compartido”.

Lo que muchos no pasaron por alto fue el comentario que habría hecho sobre la situación de su compañero, algo que generó molestia entre los seguidores de la producción.

“Era muy difícil poder acarrear ese sueño de esa persona que, de pronto, quizás, no se había preparado al 100% o que se haya lesionado. O sea, había muchas cosas en contra para poder avanzar, pero yo di el más del 100% de lo que tenía, yo creo que lo vieron”, afirmó.

Sin embargo, no obtuvo el apoyo que esperaba, pues varios seguidores celebraron que no continuara haciendo parte del programa.