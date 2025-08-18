Suscribirse

Mhoni Vidente dio el horóscopo del 18 de agosto y envió consejos para los 12 signos del zodiaco

Cada uno recibió un mensaje especial que invita a reflexionar y a aprovechar las energías del momento.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

18 de agosto de 2025, 12:04 p. m.
Mhoni Vidente habló sobre lo que visualizaba para mitad de año.
La pitonisa es considerada como una de las figuras con mayor credibilidad en el mundo de la astrología. | Foto: YouTube Mhoni Vidente

La astróloga cubana Mhoni Vidente volvió a sorprender a sus seguidores con las predicciones del horóscopo para el lunes 18 de agosto. En su más reciente lectura de los astros, compartió mensajes cargados de energía y consejos para los doce signos zodiacales, enfocados en el amor, la salud, el trabajo y la estabilidad emocional.

La pitonisa explicó que la jornada estaría marcada por movimientos importantes que podrían influir en la toma de decisiones y en la manera en que cada signo enfrenta sus retos diarios. Según mencionó, este día sería clave para cerrar ciclos, fortalecer relaciones y abrirse a nuevas oportunidades.

Mhoni Vidente habló de sucesos que impactarán al mundo en las siguientes semanas.
Mhoni Vidente compartió el horóscopo para el lunes, 18 de agosto. | Foto: YouTube Mhoni Vidente

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Para los nacidos bajo Aries, el mensaje se centra en la paciencia y en no precipitar decisiones importantes. Mhoni recomienda organizar prioridades y no dejarse llevar por la impulsividad. Es un buen momento para resolver temas laborales pendientes.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tauro recibirá claridad en asuntos personales. La astróloga sugiere escuchar más y hablar menos, ya que una conversación será clave para fortalecer vínculos. Además, se auguran buenas noticias relacionadas con lo económico.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El consejo para Géminis es poner atención a la salud emocional. El exceso de actividades puede generar estrés, por lo que se recomienda descansar y buscar momentos de calma. En el amor, se avecinan sorpresas que devolverán la ilusión.

Contexto: Los 3 signos con más probabilidades de hallar el amor en agosto, según la IA

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Mhoni señaló que Cáncer debe confiar en su intuición, ya que estará muy precisa. Es un día ideal para tomar decisiones en pareja o en familia. La energía positiva estará presente si se evita la nostalgia del pasado.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo está atravesando un periodo de crecimiento personal. La astróloga indica que se acerquen nuevas oportunidades laborales. En el plano sentimental, se recomienda mayor comunicación para evitar malentendidos con la pareja.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Para Virgo, el consejo es mantener la disciplina en los proyectos. Se avecinan días de productividad, pero se deben evitar las distracciones. En el ámbito de la salud, conviene cuidar la alimentación y descansar mejor.

Mhoni Vidente habló de sucesos que golpearán al mundo
Mhoni Vidente y el horóscopo de los 12 signos del zodiaco occidental. | Foto: YouTube El Heraldo de México

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Libra tendrá la posibilidad de cerrar un ciclo que estaba pendiente. Es momento de soltar lo que no aporta. En el amor, las reconciliaciones están favorecidas, siempre que se actúe con sinceridad.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La astróloga recomienda a Escorpio evitar discusiones innecesarias y enfocarse en la serenidad. Se abre la puerta para nuevas alianzas laborales. Además, será un día para reflexionar sobre los objetivos a mediano plazo.

Contexto: Los 3 signos del zodiaco que podrían ser víctima de robo en agosto, según la inteligencia artificial

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario deberá confiar en su capacidad para liderar. Mhoni aconseja aprovechar el carisma natural para resolver situaciones complicadas. En el amor, se favorecen los encuentros apasionados.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio recibe el mensaje de no descuidar a la familia. Los lazos afectivos se fortalecerán con pequeños detalles. También se vislumbra un posible reconocimiento en el trabajo por esfuerzo constante.

Mhoni Vidente soltó nuevas predicciones para 2025
Mhoni Vidente soltó nuevas predicciones para el 18 de agosto del 2025. | Foto: YouTube Mhoni Vidente

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Mhoni recomienda a Acuario controlar el carácter y buscar el equilibrio. El día será propicio para iniciar proyectos creativos o académicos. En lo sentimental, es aconsejable expresar con claridad lo que se siente.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis cerrará el día con una sensación de renovación. La astróloga indica que es un momento perfecto para dejar atrás inseguridades. En el plano laboral, podrían llegar propuestas inesperadas.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

