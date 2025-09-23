Mhoni Vidente entregó el horóscopo de la última semana de septiembre de 2025; vaticinó cambios y sorpresas económicas

La reconocida y acertada astróloga Mhoni Vidente se ha convertido en una de las voces más influyentes en el mundo de la astrología gracias a su estilo particular y la exactitud de muchas de sus predicciones.

Sus anuncios más comentados han estado relacionados con desastres naturales, fallecimientos de personalidades reconocidas y sucesos políticos que han tenido impacto internacional.

Mhoni Vidente comparte sus predicciones signo por signo | Foto: Montaje El País: @canaloficialdeMhoniVidente / Getty

Sin embargo, su trabajo no se centra únicamente en esas grandes revelaciones.

A diario, miles de personas consultan sus horóscopos en busca de orientaciones prácticas: desde números y colores recomendados, hasta consejos que, según sus seguidores, podrían influir en la forma de afrontar una jornada, una semana o incluso el rumbo de todo un mes.

Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 21 al 26 de septiembre

Aries | Carta: El Mundo

Los arianos estarían entrando en una semana positiva, pues los cambios que podría enfrentar en estos días le darían la oportunidad de alcanzar el éxito.

Números de la suerte: 10, 18 y 48.

Tauro | carta: El Juicio

Es momento de poner en orden muchas cosas, sobre todo si se desea que las cosas se ajusten, sobre todo en el terreno laboral. Es posible que llegue una mudanza o nuevos proyectos.

Números de la suerte: 8, 17 y 29.

Géminis | Carta: El Emperador

Es momento de relajarse y de enfocarse en seguir el día a día con constancia para que sea menos complejo cuando llegue el momento de tomar decisiones importantes.

Horóscopo de Mhoni Vidente | Foto: Getty Images/iStockphoto

Números de la suerte: 13, 24 y 38.

Cáncer | Carta: El Carruaje

Las personas de este signo deben evitar al máximo rodearse de personas envidiosas, pues podrían frustrar planes, sobre todo si se trata de compra de vivienda.

Números de la suerte: 21, 22 y 36.

Leo | Carta: As de oros

Estos días estarían llenos de gozo, triunfo y determinación para las personas de este signo. Podrían llegar diferentes oportunidades laborales, pero tendrán que tener los ojos abiertos en todo momento, ya que la envidia está cerca.

Números de la suerte: 1, 15 y 29.

Virgo | Carta: La Rueda de la Fortuna

El terreno laboral estaría siendo afortunado con la llegada de nuevas oportunidades de trabajo, sobre todo en áreas de construcción y liderazgo.

Números de la suerte: 5, 12 y 31.

Libra | Carta: El Sol

Los miedos, las malas vibras y las malas energías deberían estar lejos por esta semana. Por el contrario, las personas de este signo deberían enfocarse en poner atención en las transformaciones positivas.

Números de la suerte: 17, 30 y 33.

Escorpio | Carta: El Diablo

El enfoque especial de este día está en alejar al máximo las malas energías, ya que hay personas que quieren evitar la felicidad a toda costa.

Números de la suerte: 11, 16 y 35.

Sagitario | Carta: El Mago

Esta carta indica que para los sagitarianos todo se dará, pese a que será una semana de mucho estrés y emociones potentes. Hay dos cosas importantes: podría llegar una bendición económica y también decisiones laborales importantes.

Números de la suerte: 1, 23 y 49.

Capricornio | Carta: As de Espadas

Dicha carta señala que es momento de crecer y realizar cambios. Además, es momento de dedicarse tiempo a sí mismo para mantener el cuidado propio.

Números de la suerte: 3, 30 y 32.

Acuario | Carta: El Loco

Para estos días, se ve crecimiento y triunfo, además de muchos cambios, dentro de los que se encuentran bendiciones económicas y también en el terreno laboral.

Números de la suerte: 2, 4 y 25.

Piscis | Carta: As de Bastos

Para las personas de este signo, se ve que será una semana muy positiva, pero también llena de decisiones importantes, en donde se aconseja darle prioridad al terreno profesional y personal.