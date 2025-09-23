Gente
Mhoni Vidente entregó el horóscopo de la última semana de septiembre de 2025; vaticinó cambios y sorpresas económicas
La famosa pitonisa expuso todo lo que vendría para los 12 signos del zodiaco.
La reconocida y acertada astróloga Mhoni Vidente se ha convertido en una de las voces más influyentes en el mundo de la astrología gracias a su estilo particular y la exactitud de muchas de sus predicciones.
Sus anuncios más comentados han estado relacionados con desastres naturales, fallecimientos de personalidades reconocidas y sucesos políticos que han tenido impacto internacional.
Sin embargo, su trabajo no se centra únicamente en esas grandes revelaciones.
A diario, miles de personas consultan sus horóscopos en busca de orientaciones prácticas: desde números y colores recomendados, hasta consejos que, según sus seguidores, podrían influir en la forma de afrontar una jornada, una semana o incluso el rumbo de todo un mes.
Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 21 al 26 de septiembre
- Aries | Carta: El Mundo
Los arianos estarían entrando en una semana positiva, pues los cambios que podría enfrentar en estos días le darían la oportunidad de alcanzar el éxito.
Números de la suerte: 10, 18 y 48.
- Tauro | carta: El Juicio
Es momento de poner en orden muchas cosas, sobre todo si se desea que las cosas se ajusten, sobre todo en el terreno laboral. Es posible que llegue una mudanza o nuevos proyectos.
Números de la suerte: 8, 17 y 29.
Géminis | Carta: El Emperador
Es momento de relajarse y de enfocarse en seguir el día a día con constancia para que sea menos complejo cuando llegue el momento de tomar decisiones importantes.
Números de la suerte: 13, 24 y 38.
- Cáncer | Carta: El Carruaje
Las personas de este signo deben evitar al máximo rodearse de personas envidiosas, pues podrían frustrar planes, sobre todo si se trata de compra de vivienda.
Números de la suerte: 21, 22 y 36.
- Leo | Carta: As de oros
Estos días estarían llenos de gozo, triunfo y determinación para las personas de este signo. Podrían llegar diferentes oportunidades laborales, pero tendrán que tener los ojos abiertos en todo momento, ya que la envidia está cerca.
Números de la suerte: 1, 15 y 29.
- Virgo | Carta: La Rueda de la Fortuna
El terreno laboral estaría siendo afortunado con la llegada de nuevas oportunidades de trabajo, sobre todo en áreas de construcción y liderazgo.
Números de la suerte: 5, 12 y 31.
- Libra | Carta: El Sol
Los miedos, las malas vibras y las malas energías deberían estar lejos por esta semana. Por el contrario, las personas de este signo deberían enfocarse en poner atención en las transformaciones positivas.
Números de la suerte: 17, 30 y 33.
- Escorpio | Carta: El Diablo
El enfoque especial de este día está en alejar al máximo las malas energías, ya que hay personas que quieren evitar la felicidad a toda costa.
Números de la suerte: 11, 16 y 35.
- Sagitario | Carta: El Mago
Esta carta indica que para los sagitarianos todo se dará, pese a que será una semana de mucho estrés y emociones potentes. Hay dos cosas importantes: podría llegar una bendición económica y también decisiones laborales importantes.
Números de la suerte: 1, 23 y 49.
- Capricornio | Carta: As de Espadas
Dicha carta señala que es momento de crecer y realizar cambios. Además, es momento de dedicarse tiempo a sí mismo para mantener el cuidado propio.
Números de la suerte: 3, 30 y 32.
- Acuario | Carta: El Loco
Para estos días, se ve crecimiento y triunfo, además de muchos cambios, dentro de los que se encuentran bendiciones económicas y también en el terreno laboral.
Números de la suerte: 2, 4 y 25.
- Piscis | Carta: As de Bastos
Para las personas de este signo, se ve que será una semana muy positiva, pero también llena de decisiones importantes, en donde se aconseja darle prioridad al terreno profesional y personal.
Números de la suerte: 18, 26 y 27.