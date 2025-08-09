Suscribirse

Mhoni Vidente entregó el horóscopo del domingo 10 de agosto y lo que vendría en este día para los 12 signos del zodiaco

La famosa astróloga habló de los pros y los contras de las casas.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

10 de agosto de 2025, 2:13 a. m.
Mhoni Vidente vaticinó situaciones que golpearán al mundo.
Mhoni Vidente vaticinó situaciones que golpearán al mundo.

Bajo la lectura astrológica de Mhoni Vidente, el domingo 10 de agosto de 2025 se perfila como una jornada marcada por una vibración especial que invita al orden, la renovación y la búsqueda de claridad.

La influencia de la Luna en Capricornio se convierte en el motor que impulsa a reorganizar no solo los espacios físicos, sino también las relaciones y los proyectos que han quedado a medio camino.

Es un momento idóneo para cerrar capítulos inconclusos y dar pasos firmes hacia nuevos objetivos, con determinación y enfoque.

Cada signo zodiacal tiene colores que resuenan con sus características más profundas.
Cada signo zodiacal tiene colores que resuenan con sus características más profundas.

La reconocida vidente asegura que el universo, en esta fecha, favorecerá la honestidad, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, creando un ambiente propicio para sanar heridas emocionales, soltar cargas innecesarias y cimentar bases sólidas en el amor y el trabajo.

Según su visión, quienes aprovechen esta energía podrán iniciar un ciclo más estable y armónico, tanto en lo personal como en lo profesional.

Contexto: Los tres signos del zodiaco con golpe de suerte que podrían ganar la lotería el segundo fin de semana de agosto, según la IA

Horóscopo de Mhoni Vidente el domingo 10 de agosto

Aries vivirá una jornada próspera en lo económico y en el crecimiento personal. Será clave cerrar asuntos sentimentales del pasado para avanzar con mayor libertad.

Tauro, por su parte, deberá responder a las demandas laborales, pero contará con oportunidades de evolución personal si controla gastos y cuida su salud.

Géminis disfrutará de un ingreso extra que le permitirá iniciar proyectos o tomar decisiones de impacto positivo.

Cáncer, el llamado es a poner en orden el hogar y renovar la energía del entorno, encontrando fortaleza en el núcleo familiar.

Leo vivirá un día de sorpresas y regalos, aunque se recomienda moderación en celebraciones y evitar conflictos amorosos antiguos.

Signos que contarán con suerte
Signos que contarán con suerte | Foto: 123rf

Virgo, será una etapa favorable para resolver trámites y enfocarse en el estudio, prestando atención a la salud física, en especial a la espalda y el cuello.

Libra tendrá un domingo de calma y convivencia familiar, con la oportunidad de cerrar ciclos con exparejas y avanzar en proyectos financieros o personales.

Escorpio, el día será especialmente favorable en el amor, con compatibilidad acentuada con Géminis y Leo, y la posibilidad de un golpe de suerte en lo económico.

Contexto: Horóscopo del fin de semana del 8 al 10 de agosto de 2025: números mágicos y prevenciones para los 12 signos

Sagitario disfrutará de encuentros alegres y sociales, con un potencial vínculo amoroso con Acuario o Aries.

Capricornio es enfocarse en la salud y evitar discusiones innecesarias, aprovechando para fortalecer lazos familiares y mantener la estabilidad emocional.

Acuario se encontrará ante cambios positivos, siempre que se aleje de influencias negativas y aproveche las oportunidades financieras que aparezcan.

Piscis experimentará profundas transformaciones internas, un día de renovación energética y condiciones favorables para dar inicio a nuevos proyectos, incluso en el ámbito laboral.

Mhoni Vidente vaticinó lamentables sucesos que golpearán al mundo.
Mhoni Vidente vaticinó lamentables sucesos que golpearán al mundo.

En conjunto, Mhoni Vidente señala que esta jornada estará atravesada por un mismo hilo conductor para todos los signos: la transformación personal.

El domingo 10 de agosto de 2025, según la astróloga, será un día para reorganizar, sanar y avanzar.

*Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de Semana.

