Mhoni Vidente vaticinó drástico detalle sobre la Tercera Guerra Mundial; soltó fecha clave: “Hay una paz disfrazada”

“Hay miedo, tenemos una tensa calma, hay una paz disfrazada. Ya no se puede creer nada, a Donald Trump no se le puede creer nada. Todo se viene dando desde el 21 de enero. Nos da a decir que el 21 de agosto o el 21 de septiembre puede haber un detonante en Medio Oriente, o vuelve haber detonantes de bombas o algo como una bomba atómica. No se van a dejar, Irán no se dejará, se darán tiempo (…) no se quedarán con los brazos cruzados”, aseguró.