“Mi exsuegra amada”: ¿Shakira busca hacer las pases con la mamá de Piqué? La artista sorprendió con una foto en sus redes

Shakira siempre es noticia, pero en ocasiones no solo por su música. Esta semana sorprendió a todos sus fanáticos con una fotografía que nadie esperaba: una instantánea en la que posa junto a la madre de una de sus exparejas.

Y no, no es la progenitora de Gerard Piqué, con la que se supo que ha tenido serias diferencias. Se trata de la mamá del argentino Antonio de la Rúa, con quien la artista sostuvo un romance de más de una década, que finalizó en 2011.

“Era solo una canción”

El cantante Danny Marín anda feliz por estos días, pues está organizando un concierto que pretende demostrar que el merengue no ha pasado de moda, en medio del auge de otros géneros como la música urbana. Este primero de marzo reunirá en el Movistar Arena a Rikarena; Fulanito; Jossie Esteban; Kinito Méndez; Miriam Cruz, de Las Chicas del Can, y Omar Enrique.

“Entiendo a las personas que se molestaron. Pero, con todo respeto, tenemos temas más heavies y más importantes por los cuales preocuparnos. Era solo una canción y nosotros, los músicos, precisamente lo que intentamos hacer es no solo llevar mensajes en las letras, sino divertir, relajar y refrescar a la gente”, expresó Marín.

Una prima talentosa

Paulina, nacida en Medellín, cuenta en SEMANA que antes de su participación en Griselda no era muy cercana a Sofía. “La verdad, la conocí de niña y luego la vi triunfar en la distancia. Crecí admirándola, viéndola cómo se convertía en una estrella de Hollywood. Pero fue increíble actuar ahora a su lado, aprender de ella; y reencontrarnos y formar parte de un proyecto de estas dimensiones”, relata, emocionada, Paulina.

¿Carlos III dejará de ser rey?

“No soy perfecta”

Una verdadera lección de amor propio compartió la cantante, actriz, productora y empresaria Selena Gomez. En sus redes sociales, la artista publicó un mensaje potente que le dio la vuelta al mundo: “No soy perfecta, pero estoy orgullosa de ser quien soy. A veces me olvido de que está bien ser yo”, confesó Selena en una publicación que ha sido muy aplaudida.

“Hoy me he dado cuenta de que nunca volveré a verme así...”, dijo tras compartir una foto en bikini de hace varios años.

La intérprete de éxitos como Hands to Myself y Kill ‘Em with Kindness se sinceró de esta manera con sus más de 429 millones de seguidores e hizo una reflexión sobre lo mucho que ha cambiado su cuerpo, al publicar también otra foto en ropa de baño mucho más reciente.