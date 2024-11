El cantante afirmó que daría inicio a un nuevo capítulo de su trayectoria, tomando como referencia el icónico look que lució años atrás. El paisa no dudó en sorprender a su fanaticada, la cual quedó sin palabras al verlo retornar a sus inicios como el famosos ‘Pretty boy, Dirty boy’.

“Por fin”, “¿Por qué todo te queda bien? Yo me rapo y la gente me pregunta que si estoy enfermo”, “Se me secó la canoa”, “Maluma pelón, Dios mío”, “Modo calvito súper divi”, “Maluma calvo volvió”, “Dios santísimo, casi se me cae la mandíbula”, “Nooo, el Pretty boy volvió”, “Mi vida empieza a mejorar desde aquí”, entre otros comentarios que se pudieron observar en el post de la cuenta oficial.