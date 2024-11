Maluma desató la locura en redes sociales con su nuevo look: “Lo que ustedes pidieron”

El pequeño aparte de su próximo lanzamiento promete un nuevo éxito en las plataformas musicales y un nuevo imperdible en las listas de reproducción: “Cosas pendientes, al parecer la baby no me olvidó, sigue pendiente. Quería ignorarme, pero la tensión, se ve, se siente. Si le pregunta que si ya me olvidó y dice que ‘sí’, te miente. No es un secreto que entre ella y yo quedaron cosas pendientes, quedaron cosas pendientes”, compartió el Maluma.