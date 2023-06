Mujer venezolana imitó a Shakira y se hizo viral en redes sociales por su conmovedora historia

Shakira es una de las cantantes con más relevancia internacional en la música mundial, siendo la artista latina que más reconocimiento tiene alrededor de todo el globo terráqueo gracias a las más de tres décadas de carrera que lleva a cuestas con éxitos tan grandes como Whenever Wherever, Hips Don’t Lie, Waka Waka y ahora su Sesión #53 junto a Bizarrap.

Pero como toda gran leyenda, su inicio fue desde muy temprana edad y en su natal Colombia, donde aprovechaba cada plataforma que se le presentara para demostrar que tenía una voz naciente que finalmente iba a ser identificada por todo el mundo en los siguientes años. Y así fue, tanto que muchas personas quieren imitarla.

Shakira es una de las cantantes con más relevancia internacional en la música mundial - Foto: Getty Images

Para ello, las redes sociales se han convertido en una herramienta para compartir historias o experiencias sobre algún caso en particular. Además, muchas personas muestran sus actos de caridad de individuos que lo necesitan.

Es esta ocasión, el ‘influencer’, que aparece en TikTok como @stylacho y es conocido en las redes sociales por ayudar a personas de la calle, compartió un video en el que da a conocer la historia de una mujer venezolana que imita a Shakira en la ciudad de Medellín.

Al inicio de la grabación se ve cuando el ‘tiktoker’ ve a la mujer desde lejos, con un bebé, de inmediato se da cuenta de que le ocurre algo y decide acercarse para preguntarle lo que le pasa. Es ahí, cuando la imitadora de la famosa cantante le dice que mientras estaba cantando, un carro pasó por encima de su bafle y lo dañó totalmente.

“Yo con el bafle trabajo y le compro las cosas a mi bebé, yo canto y en estos momentos estoy imitando a Shakira, necesito trabajar y ahora no sé qué hacer”, detalló la mujer. En ese momento, el ‘influencer’ le pidió que cantará una canción y ella sin ningún problema accedió.

La imitadora de la famosa cantante le dice que mientras estaba cantando, un carro pasó por encima de su bafle y lo dañó totalmente. - Foto: TikTok: @stylacho

La mujer comenzó a cantar el famoso tema de Shakira ‘Suerte’, pues eso llevó a que el creador de contenido quedará impresionado y hasta la elogió diciéndole que tenía una voz “muy linda y con mucho potencial”.

Luego, la imitadora de la artista barranquillera narró su historia y aseguró que tuvo una oportunidad que no pudo aprovechar. “Yo tuve la oportunidad de ir a ‘Yo me llamo’, pero como solo estamos mi niño y yo, nadie lo podía cuidar y no pude ir”, reveló.

Al conocer la situación de la mujer, el ‘influencer’ la ayudó y le dijo: “Hoy yo le voy a hacer un detalle, yo le voy a regalar para que compre un bafle totalmente nuevo, y de paso compre algo para su bebé y para usted”.

El video cuenta con más de 43 mil visualizaciones y más de 5 mil reacciones. Además, con algunos comentarios en donde felicitan a la mujer por cantar bonito, ser humilde, estar en todo momento con su hijo y hasta le piden a Shakira que la ayude.

“Dios la bendiga, tiene una voz muy hermosa, es muy humilde, que bonito que la ayudara, canta demasiado bien”, “esta niña requiere apoyo e impulso”, “Shakira ayúdala”, “la voz es igualita a Shakira”, fueron algunos de los comentarios en TikTok.