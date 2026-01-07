Murió ‘streamer’ en plena transmisión tras aceptar peligroso reto a cambio de dinero

Las redes sociales se han convertido en el principal escaparate para que creadores de contenido e influenciadores den a conocer su talento y establezcan una conexión directa con miles de personas. A través de publicaciones constantes y propuestas auténticas, muchos consiguen posicionarse y alcanzar una alta exposición digital.

En estas plataformas conviven cuentas enfocadas en una amplia variedad de temas, como moda, bienestar, videojuegos, cine, música o recorridos urbanos. El objetivo común de la mayoría es ampliar su alcance, fortalecer su presencia en línea y construir una comunidad sólida que siga de cerca cada contenido que comparten.

Sin embargo, el entorno digital no siempre es un espacio amable. En más de una ocasión, estos escenarios se transforman en puerta de episodios complejos y sensibles, donde los creadores de contenido se ven expuestos a críticas, ataques o situaciones difíciles que pueden afectar su bienestar personal.

Murió reconocido tiktoker, a los 31 años; fue hallado sin vida en su casa y dejó particular mensaje antes del suceso

Este fue el caso de Sergio Jiménez Ramos, de 37 años, quien causó conmoción en España tras perder la vida durante una transmisión privada que realizó. El hombre era conocido como ‘Sancho’ o ‘Sssanchopanza’, y destacaba por algunos contenidos que compartía en distintos espacios.

De acuerdo con lo que informaron medios internacionales, el creador de contenido murió en Vilanova i la Geltrú, en Cataluña, mientras llevaba a cabo una transmisión restringida a ciertos usuarios que donaban dinero con retos que realizaba. Aunque ya lo había hecho antes, en esta oportunidad invitó a que algunas personas, que pagaran, hicieran peticiones cada vez más extremos, subiendo el nivel ante cámara.

El Periódico de Catalunya informó que Sergio Jiménez se conectó en videollamada con los usuarios, cumpliendo un reto que involucraba consumo de alcohol, específicamente whisky, y sustancias. Los Mossos d’Esquadra revelaron que se abrió la investigación, intentando dar con las causas exactas del fallecimiento, e intentar dictaminar cómo casó todo.

“Meet sin final, solo personas que quieran estar conmigo de verdad”, escribió, mencionando que el costo sería de cinco euros, aproximadamente. Estos encuentros digitales permitían interactuar y despertar curiosidad en algunos seguidores.

El País señaló que este modelo de contenido había tomado relevancia por las condiciones extremas en las que se llevaba a cabo. Todo dependía de los deseos pagados de quienes se inscribían o conectaban, buscando entretenerse.

Las autoridades hicieron la autopsia y existe incertidumbre por los resultados oficiales, mencionando cuál fue la causa de la muerte del streamer. Mientras tanto, TikTok cerró la cuenta de Simón Pérez, también streamer, quien habló sobre el caso y comentó que le había dicho a Jiménez que tuviera cuidado con una sobredosis, pues habría ingerido una cantidad considerable de cocaína en un tiempo de tres horas.

“Me dijeron que se había tomado 6 gramos en 3 horas. Y una raya de 2 gramos. Yo ya le dije veces que 2 gramos era sobredosis, que estaba estudiado”, afirmó el creador.