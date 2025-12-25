En medio de la magia de la Navidad, Geraldine Ponce, esposa del futbolista colombiano Luis Díaz, comparte con sus seguidores tiernas imágenes de su embarazo, celebrando la llegada de su tercer hijo y llenando de emoción a sus fans en redes sociales.

La Navidad se viste de ilusión familiar

Las imágenes compartidas por Geraldine no solo muestran su embarazo, sino que también reflejan el espíritu navideño de la familia Díaz-Ponce.

Entre luces, decoraciones y detalles festivos, la influencer transmite ternura y alegría, mostrando cómo celebran la Navidad mientras esperan la llegada de su tercer hijo.

Los seguidores han destacado la calidez de estas fotos, que combinan la magia de las fiestas con la emoción de un nuevo capítulo familiar, como se registra en la Revista Vea.

Luis Díaz celebra en las canchas y en casa

El delantero del Bayern Múnich ha demostrado que, más allá de sus logros deportivos, la familia sigue siendo su prioridad.

Recientemente, en uno de sus goles durante la liga, dedicó la anotación a su hijo por nacer, señalando la importancia de este nuevo capítulo en su vida. Con dos hijas ya en casa, Roma y Charlotte, la llegada del tercer bebé consolida a la familia Díaz-Ponce como un ejemplo de amor y estabilidad en medio de la vida pública, según se afirma en Semana.

El anuncio llega en un momento significativo del año, cuando la Navidad refuerza los lazos familiares y la ilusión de nuevos comienzos. La pareja ha sabido equilibrar la exposición mediática con la privacidad, compartiendo solo lo esencial de este proceso, lo que ha generado una ola de cariño y felicitaciones en redes sociales.

Mientras Geraldine y Luis Díaz se preparan para recibir a su nuevo hijo, la pareja continúa compartiendo con sus seguidores momentos de alegría y amor.

Un nuevo capítulo de amor está por comenzar: Geraldine acaricia con ternura la llegada de su tercer hijo. Foto: Captura de pantalla hitorias Instagram @gera25ponce

Esta Navidad no solo celebra la tradición y la familia, sino también la esperanza de un año lleno de nuevas experiencias, consolidando así un ejemplo de unión y ternura que inspira a miles de fanáticos en Colombia y el mundo.

A pesar de la intensidad de su carrera en el Bayern Múnich, donde se ha consolidado como uno de los jugadores clave del equipo, Luis Díaz ha encontrado tiempo para disfrutar de la Navidad junto a su familia.

Las fotos compartidas por Geraldine muestran a la pareja celebrando con decoraciones festivas, luces y detalles típicos de la temporada.

Este equilibrio entre logros profesionales y momentos íntimos en casa refleja cómo la familia Díaz-Ponce combina la pasión por el deporte con la tradición y la alegría de las fiestas, transmitiendo un mensaje de amor y esperanza a sus seguidores.