Se revela la primera foto del embarazo de la esposa de Luis Díaz; recibió halagos

En la tarde del domingo, 21 de diciembre, se llevó a cabo un nuevo partido del Bayern Múnich contra Heidenheim, en el que el colombiano se robó la atención de miles de personas al anotar el cuarto gol del encuentro y anunciar el embarazo de su esposa, Geraldine Ponce.

En el minuto 86 el guajiro, después de anotar el tanto, tomó rápidamente el balón y lo puso debajo de su camiseta, anunciando la espera de su tercer hijo y emocionando a los hinchas que llegaron al Voith-Arena ubicado en Heidenheim an der Brenz y los millones de amantes del equipo alemán que se conectaron a través de las transmisiones oficiales.

Gera Ponce apareció en sus redes sociales luego de que se anunciara su embarazo. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Instagram @geraponce

“Gracias Dios mío por todas tus bendiciones, por un año lleno de amor y nuevos comienzos y por nuestro hijo, el regalo más grande que viene en camino a completar nuestro hogar”, escribió Geraldine Ponce en su cuenta oficial de Instagram, en la que suma más de 797.000 seguidores que están atentos a cada una de sus actualizaciones.

Por otro lado, horas después, el deportista compartió una serie de fotografías del partido y compartió la emoción de saber que tendrán un nuevo bebé dentro de la familia.

“Terminando el 2025 de la mejor manera. Hora de recargar y estar listos para el nuevo año”, escribió el 7 de la Selección Colombia.

Como era de esperarse, una gran cantidad de sus seguidores reaccionaron a sus palabras por medio de la sección de los comentarios y le enviaron algunos mensajes de felicitaciones por la alegre noticia.

“Hermoso este gol con dedicatoria”; “Lucho siempre está ahí cuando importa. Felices fiestas para ti y para tu familia”; “el mejor colombiano de todos”; “ojalá sea un Luchito porque ya tiene dos princesas, necesita el varoncito para que cuide a sus hermanitas”; “el nuevo sucesor” y “rompiendo en Alemania, bro”, son algunas de las palabras que se leen.

Esta es la primera foto de Geraldine Ponce tras el anuncio de su embarazo

El martes, 23 de diciembre, a través de las historias de Instagram, Geraldine Ponce compartió la imagen más esperada por parte de su comunidad digital, en la que mostró la barriguita de embarazo por su tercer hijo y enterneció a las miles de personas que diariamente visualizan su contenido.

La esposa de Luis Díaz presumió su barriguita de embarazo. Foto: Instagram @gera25ponce

Dentro de un imponente avión privado, la mujer se mostró emocionada de compartir con su público cómo avanza su embarazo y, pese a que no ha revelado cuantos meses de gestación, muchos rumoran que ya superó las 13 semanas.