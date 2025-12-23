Gente

Se revela la primera foto del embarazo de la esposa de Luis Díaz; recibió halagos

Gera Ponce presumió su barriguita por medio de una reciente publicación en redes sociales.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

23 de diciembre de 2025, 11:58 p. m.
Luis Díaz y su esposa están en la espera de su tercer hijo.
Luis Díaz y su esposa están en la espera de su tercer hijo. Foto: Foto : Getty Images - Foto 2: Instagram @gera25ponce

En la tarde del domingo, 21 de diciembre, se llevó a cabo un nuevo partido del Bayern Múnich contra Heidenheim, en el que el colombiano se robó la atención de miles de personas al anotar el cuarto gol del encuentro y anunciar el embarazo de su esposa, Geraldine Ponce.

En el minuto 86 el guajiro, después de anotar el tanto, tomó rápidamente el balón y lo puso debajo de su camiseta, anunciando la espera de su tercer hijo y emocionando a los hinchas que llegaron al Voith-Arena ubicado en Heidenheim an der Brenz y los millones de amantes del equipo alemán que se conectaron a través de las transmisiones oficiales.

Gera Ponce hizo inesperada aparición en sus redes sociales y se mostró orgullosa por el gol de Luis Díaz con el Bayern Múnich.
Gera Ponce apareció en sus redes sociales luego de que se anunciara su embarazo. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Instagram @geraponce

“Gracias Dios mío por todas tus bendiciones, por un año lleno de amor y nuevos comienzos y por nuestro hijo, el regalo más grande que viene en camino a completar nuestro hogar”, escribió Geraldine Ponce en su cuenta oficial de Instagram, en la que suma más de 797.000 seguidores que están atentos a cada una de sus actualizaciones.

Por otro lado, horas después, el deportista compartió una serie de fotografías del partido y compartió la emoción de saber que tendrán un nuevo bebé dentro de la familia.

Gente

Casa Lolita: de proyecto cultural a un escenario único para eventos en el corazón de Bogotá

Gente

Pity Camacho, reconocido actor, frenó en seco a la senadora Sandra Ramírez, excombatiente de Farc: “No le he autorizado”

Gente

Hernán Peláez, uno de los periodistas deportivos más influyentes en Colombia, anunció decisión de cara a sus oyentes

Gente

Silvy Araújo está embarazada: el emotivo video con el que la ‘influencer’ anunció la llegada de su primer hijo

Gente

Tuti Vargas cuestionó a Jessica Cediel por inesperado contenido en el velorio de su papá: “¿Cómo carajos?"

Gente

Sagitario 2026: el año que transforma su vida en amor, trabajo, dinero y decisiones clave, según la astrología

Gente

El regreso de los dioses: Christopher Nolan paraliza Hollywood con el tráiler de ‘La Odisea’; fecha de estreno y detalles

Gente

Esposa de Luis Díaz lució costosa cartera en partido del Bayern Múnich; supera los $100 millones

Gente

Las deslumbrantes imágenes con las que la esposa de Luis Díaz cautivó en redes; el jugador reaccionó

Gente

Esposa de Luis Díaz reaccionó al golazo que anotó con el Bayern Múnich y le dedicó particular canción

Luis Díaz tuvo íntimo gesto en Instagram y tocó fibras con emotivo mensaje

“Terminando el 2025 de la mejor manera. Hora de recargar y estar listos para el nuevo año”, escribió el 7 de la Selección Colombia.

Como era de esperarse, una gran cantidad de sus seguidores reaccionaron a sus palabras por medio de la sección de los comentarios y le enviaron algunos mensajes de felicitaciones por la alegre noticia.

“Hermoso este gol con dedicatoria”; “Lucho siempre está ahí cuando importa. Felices fiestas para ti y para tu familia”; “el mejor colombiano de todos”; “ojalá sea un Luchito porque ya tiene dos princesas, necesita el varoncito para que cuide a sus hermanitas”; “el nuevo sucesor” y “rompiendo en Alemania, bro”, son algunas de las palabras que se leen.

Esposa de Luis Díaz lució costosa cartera en partido del Bayern Múnich; supera los $100 millones

Esta es la primera foto de Geraldine Ponce tras el anuncio de su embarazo

El martes, 23 de diciembre, a través de las historias de Instagram, Geraldine Ponce compartió la imagen más esperada por parte de su comunidad digital, en la que mostró la barriguita de embarazo por su tercer hijo y enterneció a las miles de personas que diariamente visualizan su contenido.

La esposa de Luis Díaz presumió su barriguita de embarazo.
La esposa de Luis Díaz presumió su barriguita de embarazo. Foto: Instagram @gera25ponce

Dentro de un imponente avión privado, la mujer se mostró emocionada de compartir con su público cómo avanza su embarazo y, pese a que no ha revelado cuantos meses de gestación, muchos rumoran que ya superó las 13 semanas.

Mas de Gente

Luis Díaz y su esposa están en la espera de su tercer hijo.

Se revela la primera foto del embarazo de la esposa de Luis Díaz; recibió halagos

Casa Lolita - API

Casa Lolita: de proyecto cultural a un escenario único para eventos en el corazón de Bogotá

Pity Camacho - Sandra Ramírez

Pity Camacho, reconocido actor, frenó en seco a la senadora Sandra Ramírez, excombatiente de Farc: “No le he autorizado”

El periodista deportivo tomó importante decisión.

Hernán Peláez, uno de los periodistas deportivos más influyentes en Colombia, anunció decisión de cara a sus oyentes

Silvy Araujo y Felipe Pino esperan su primer bebé

Silvy Araújo está embarazada: el emotivo video con el que la ‘influencer’ anunció la llegada de su primer hijo

Tuti Vargas habló de foto de Jessica Cediel

Tuti Vargas cuestionó a Jessica Cediel por inesperado contenido en el velorio de su papá: “¿Cómo carajos?"

Era de Sagitario

Sagitario 2026: el año que transforma su vida en amor, trabajo, dinero y decisiones clave, según la astrología

La odisea: primeras imágenes de la mega obra de Nolan

El regreso de los dioses: Christopher Nolan paraliza Hollywood con el tráiler de ‘La Odisea’; fecha de estreno y detalles

Margiory Fiaschi, periodista venezolana.

Revelan las causas de muerte de reconocida periodista en Bogotá; luchó contra enfermedad desde hace varios años

Candela Márquez deja de seguir a su novio Alejandro Sanz de redes sociales.

¿Hubo infidelidad? Alejandro Sanz y su novia, Candela Márquez terminaron su relación, según medios españoles

Noticias Destacadas