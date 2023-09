Nick Carter de Backstreet Boys se defiende ante demandas por agresión sexual

“Durante años, Melissa y Jerome Schuman han conspirado con cualquiera a quien pudieran manipular para presentar acusaciones falsas contra Nick Carter en un descarado intento por enriquecerse a costa de él”, dijo la abogada de Carter, Liane Wakayama, en un comunicado el jueves a The Associated Press.

Associated Press señaló que no suele identificar a las personas que dicen haber sido agredidas sexualmente, pero Schuman ha hablado públicamente sobre su experiencia y aprobó el uso de su nombre.

Los Backstreet Boys se formaron en 1993 y lanzaron éxitos como “I Want It That Way”, “As Long as You Love Me” y “Everybody (Backstreet’s Back)”.