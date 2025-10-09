Suscribirse

Gente

Niño Prodigio: predicciones y horóscopo de todos los signos para hoy, 9 de octubre

El reconocido astrólogo ofreció un adelanto sobre los acontecimientos y energías que marcarán el transcurso del día.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

9 de octubre de 2025, 1:50 p. m.
Niño Prodigio: predicciones para los 12 signos.
Niño Prodigio: predicciones para los 12 signos. | Foto: Instagram @ninoprodigio / Montaje SEMANA

Con el paso de los años, El Niño Prodigio se ha consolidado como una de las voces más influyentes del mundo astrológico, destacando por su manera particular de interpretar las energías.

A diferencia de otros astrólogos, no divide sus mensajes por signos individuales, sino que los agrupa según los cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua—, con el propósito de brindar lecturas más amplias y conectadas entre sí, basadas en las afinidades energéticas de cada grupo.

Contexto: Mhoni Vidente vaticinó una tragedia que impactaría al mundo; advirtió sobre un suceso devastador: “Hay algo oscuro”

Para este 9 de octubre de 2025, el reconocido astrólogo volvió a captar la atención de sus seguidores al publicar un nuevo video en su cuenta oficial de Instagram. En esta entrega, centró su lectura en las transformaciones y vibraciones predominantes del día, explicando cómo estas influencias podrían impactar de manera diferente a los signos de cada elemento.

Durante su interpretación, El Niño Prodigio destacó que el momento astral favorecía la toma de decisiones importantes, la acción consciente y la apertura a cambios significativos.

También mencionó que las revelaciones personales estarían a la orden del día, por lo que recomendó prestar atención a las señales que el universo enviara, ya que podrían guiar a avances profundos en la vida emocional y espiritual.

Horóscopo del 9 de octubre de 2025

Aries, Leo y Sagitario

“Tu ambición y entusiasmo te llevan a plantearte nuevos comienzos, ya sea en proyectos profesionales, emprendimientos o mejoras personales. La clave estará en avanzar con constancia y paciencia”.

Tauro, Virgo y Capricornio

La vida te invita a valorar la sencillez y a reconocer el placer de ser tú mismo. Surgen oportunidades de expansión personal, experiencias que amplían horizontes y momentos de conexión con lo esencial”.

Géminis, Libra y Acuario

La comunicación y los vínculos se convierten en protagonistas. Viejas heridas encuentran cierre, favores regresan como bendiciones y el hogar se transforma en un espacio de renovación”.

Cáncer, Escorpio y Piscis

El disfrute, la intimidad y la empatía marcan tu presente. Una salida con amigos, un vínculo que florece o un diálogo sincero te recuerdan que lo importante está en compartir y nutrir relaciones”.

Finalmente, subrayó que el secreto para aprovechar al máximo estas energías residía en mantener una mente abierta, actuar desde la autenticidad y buscar soluciones que conduzcan al crecimiento sin perder la esencia personal.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Real Madrid se lanza con todo y sacude al Bayern Múnich de Luis Díaz: “Están interesados”

2. 🔴En vivo: Acuerdo entre Israel y Hamás. Benjamin Netanyahu pide el Premio Nobel de Paz para Donald Trump

3. Video muestra a ICE disparando a la cabeza de un reverendo en Chicago: “Me impactaron siete veces con perdigones explosivos”

4. ‘The New York Times’ cita fuentes que le dan la razón a Petro: “Había colombianos en al menos uno de los barcos destruidos por Estados Unidos”

5. Contralor general lanzó fuerte advertencia ante la falta de inversión en el sector Defensa: “Está comprometida la seguridad del país”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Niño prodigioPrediccionesHoróscopo hoysignos del zodiaco

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.