“No más”: presentadora de ‘Lo Sé Todo’ no aguantó y paró a sus compañeros en pleno programa

Ariel Osorio, Elianis Garrido y Mafe Romero son los conductores principales del programa de entretenimiento y farándula Lo sé todo, del Canal Uno, donde cuentan infidencias de la vida de los famosos y revelan detalles inéditos que las mismas luminarias de la televisión, la música, la moda y las redes sociales colombianas, que terminan confirmando ya sea en entrevista con alguno de los reporteros o en sus perfiles privados.

Esto también incluye a los presentadores ya mencionados, que por estar en dicho show también se convierten en figuras públicas, más las dos barranquilleras que han participado en otros programas, ya sea como presentadoras, reporteras o incluso participantes de realities, como en el caso de Garrido, que fue la única expulsada de su temporada en Protagonistas de Nuestra Tele.

Programa Lo sé todo, del Canal 1 - Foto: Cortesía: Canal 1

Aunque la mayoría de la información que se habla de los tres presentadores en el programa se hace de forma cómica y casi siempre cierta, esta vez se empezaba a generar de nuevo un chisme que ya había sido tema de conversación y la misma implicada lo había desmentido, diciendo que entre ella y dicho famoso no había más que una linda amistad.

Sin embargo, sus colegas insistieron en la pasada emisión del programa y esto agotó la paciencia de la presentadora, quien perdió todos los estribos y de una forma muy transparente y sin filtros paró a sus compañeros de set para que dejaran de dar información falsa. Esta fue la presentadora Mafe Romero, quien se notó sumamente disgustada por el hecho de que la volvieran a involucrar sentimentalmente con el acordeonero Rubén Lanao.

Mafe Romero terminó envuelta en un chisme amoroso. - Foto: Cuenta de Instagram @mafe_romero_

Este chisme inició porque los dos barranquilleros se mostraron muy acaramelados y cercanos en la pasada fiesta de Año Nuevo que se celebró en Barranquilla, en la que los dos bailaron champeta con una complicidad innata y hasta sus rostros se rozaron en varias ocasiones con proximidades de besos que jamás se consolidaron.

Seis meses después volvió el tema a colación porque el músico se realizó una cirugía estética y Ariel y Elianis empezaron a hacer chistes sobre la posibilidad de que Mafe se convirtiera en la “enfermera oficial del acordeonero”, lo que colmó la paciencia de Romero y por eso explotó diciendo muy disgustada “no más, no más”, tanto que Garrido se le acercó de forma disimulada para calmarla y pedirle perdón por lo sucedido.

Las presentadoras son grandes amigas. Foto: Instagram @losetodo. - Foto: Foto: Instagram @losetodo.

Esta no es la primera vez que Mafe ha estado envuelta en este tipo de situaciones en su mismo programa. Hace varias semanas, Lo sé todo tuvo como invitado al cantante Pipe Calderón, para promocionar su nuevo lanzamiento artístico llamado Back 2 the game, el cual buscaba pisar fuerte en su trayectoria artística. Durante la transmisión, Ariel Osorio no se guardó un detalle y lanzó al agua al cantante, revelando que siempre había estado enamorado de Romero.

“Ponme atención Colombia. No te me vayas Mafe Romero. Me contaron de muy buena fuente que el señor que usted tiene al lado ha estado enamorado toda la vida de ti. Quiero que lo diga en tu cara mirándote al rostro”, dijo el presentador, abriéndole paso a esta sorpresa.

Al salir esto de la boca de Osorio, el invitado fue claro y giró a mirar a la colombiana, declarándole cada uno de sus pensamientos sobre ella. Pipe Calderón no ocultó su gusto por la integrante del programa, dedicándole unas palabras. “Mafe, mira, la verdad yo siempre te he respetado mucho, pero sí he sido un fan tuyo y aprovecho las cámaras de Lo sé todo para decirte que me has encantado desde siempre. Es en serio”, dijo el artista, mientras que la sincelejana se tomaba al inicio todo en broma y con humor.