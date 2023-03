No perdonan: estos son los mejores memes sobre la supuesta invasión extraterrestre

Existe un gran interrogante desde hace varios años sobre la existencia de vida en otros planetas, y esto se debe al avistamiento de ciertos fenómenos que tienen una ‘difícil’ explicación.

Ahora bien, un supuesto viajero en el tiempo, que se hace llamar Eno Alaric en la plataforma de videos TikTok, ha dado de qué hablar al asegurar tener respuesta, supuestamente, a múltiples cuestionamientos, además del conocimiento sobre fechas de sucesos que podrían ocurrir en el planeta Tierra y afectarían a la humanidad.

Lo que más ha llamado la atención y que ahora tiene a más de uno hablando es sobre lo que expone el usuario relacionado con el fin de la humanidad, que, según él, está cerca con la irrupción en la Tierra de extraterrestres.

Alaric asegura haber venido del año 2671 y de estar “aquí” para alertar que 8.000 personas serán escogidas para ser los “salvadores de la humanidad”, solo esa cifra de los millones de habitantes que el mundo superó en noviembre de 2022.

“El mundo al que llamas hogar, la Tierra, está al borde de la destrucción, debido a una especie alienígena hostil” y un número definido de personas serán llevadas a otro planeta habitable. “El ‘campeón’ elegirá a las mejores personas que mantendrán a todos vivos” y, de acuerdo con su ‘predicción’, el 23 de marzo habría sido el día en que todo ocurra.

Un informe del pentágono propone que existe una nave nodriza extraterrestre en el sistema solar. - Foto: Getty Images

Ante este vaticinio, cientos de internautas pusieron en tela de juicio sus predicciones y mucho más habiéndose cumplido la fecha. Otros señalaron que Eno Alaric no es el primer hombre que asegura ser un viajero en el tiempo y que no sería raro que ‘desapareciera’ si sus predicciones no se cumplen.

Pues bien, pese a esto, varios usuarios en las redes sociales han dejado ver el ingenio y la creatividad con memes, a manera de burla, pero expectantes sobre lo que pueda ocurrir en esta fecha.

Esperando la invasión extraterrestre pic.twitter.com/gHEusJvge5 — Yogulado (@Supertramp9713) March 23, 2023

#InvasionExtraterrestre No os preocupéis ya tenemos a nuestros agentes resolviendo el problema pic.twitter.com/D9gy1g0NbV — 🔴 Not Yowax 🔴 (@_NotYowax_) March 23, 2023

Viendo que no hay invasión extraterrestre. pic.twitter.com/ea2dZqaMIq — Jigglypuff Minogue Mebarak🐄 (@_SebasabeS_) March 23, 2023

Los que estamos esperando la invasión Extraterrestre. pic.twitter.com/3lwevRI10Z — otro lector (@otro_lector) March 23, 2023

Ya listo por si se hace canon la invasión extraterrestre 👍🏻 pic.twitter.com/N3GAKA4mxz — 🦖 (@spacemanvmin) March 23, 2023

#InvasionExtraterrestre

Los ovnis llegan a pueblo viejo magdalena Colombia 🤭

Enseguida sus habitantes. pic.twitter.com/G5749IGyXd — mojarras baru (@HelverHafc) March 23, 2023

Otra teoría de expertos de la Nasa

Un estudio dirigido en equipo de científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, propusieron la teoría del “gran filtro”.

Según informó el medio Deutsche Welle (DW), se trata de un estudio que aún no ha sido revisado por pares, pero que insiste en “civilizaciones” de que vivieron antes de este tiempo y que durante su existencia se “autoeliminaron” o “filtraron” entre ellos, por lo que no llegaron a existir para “ponerse en contacto con la humanidad”.

Según la teoría, los extraterrestres habrían autodestruido o extinguido lentamente por cuestiones de sus propios planetas. - Foto: Getty Images

Los resultados del estudio fueron publicados a través de una plataforma que sirve para hacer este tipo de análisis y colgarlos en la red denominada ArXiv, en el que los científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la Nasa de CalTech dan algunas razones sobre la presunta extinción de las civilizaciones extraterrestres.

Al parecer, los “antepasados” habría muerto lentamente por diferentes motivos, entre ellos los desastres naturales o climáticos, así como otras situaciones que se vivieron en sus propios planetas, por lo que habrían terminado por “autodestruirse”. Esa sería la conclusión a la que llegaron los científicos al enfrentar la premisa sobre la carencia de contacto entre especies.

“Postulamos que una catástrofe existencial puede estar al acecho a medida que nuestra sociedad avanza exponencialmente hacia la exploración espacial, actuando como el gran filtro: un fenómeno que aniquila a las civilizaciones antes de que puedan encontrarse entre sí, lo que puede explicar el silencio cósmico”, escribieron en el artículo los científicos, según indica el medio citado.

Y agregaron: “Esto indica un período necesario de introspección, seguido de los refinamientos apropiados para enfocar adecuadamente nuestro predicamento, y abordar los desafíos y métodos en los que podemos ser capaces de mitigar el riesgo para la humanidad y los casi nueve millones de otras especies en la Tierra”, indicando que para evitar este filtro se debería trabajar en los elementos que se consideran “destructivos” del ser humano y “neutralizarlos”.