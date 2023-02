Dos nuevos planetas parecidos a la Tierra fueron descubiertos: ¿se pueden habitar?

En Europa se dio a conocer un importante anuncio para la humanidad. Luego de que un equipo investigara, descubrieron dos planetas que cuentan con las características necesarias para ser habitables.

Una investigación realizada por profesionales europeos arrojó que hay presencia de dos planetas que pueden ser habitados por la humanidad. Los expertos aseguraron que los cuerpos celestes nunca antes habían sido encontrados, por lo que significó un hallazgo. El estudio fue desarrollado por el Instituto de Astrofísica de Canarias España, pero la información obtenida fue analizada por la NASA.

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) - Foto: Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)

Según el informe, el descubrimiento se logró luego de analizar “139 observaciones espectroscópicas tomadas entre 2017 y 2021. Realizamos un análisis conjunto de la serie temporal del RV (realidad virtual) y el medio máximo de ancho completo de la función de correlación cruzada para modelar las señales planetarias y estelares presentes en los datos, aplicando el proceso de regresión gaussiana para tratar la actividad estelar. Detectamos la señal de dos planetas que orbitan alrededor de GJ~1002″.

El hallazgo se realizó en colaboración de dos instrumentos, llamados Espresso y Carmenes. Ambos son espectrógrafos que registran y recogen información sobre un cuerpo presente en el espacio. Durante determinado tiempo, estos instrumentos orbitan los planetas para tener las características externas de estos. En el lapso de cuatro años, este proceso se llevó a cabo.

Modelo básico de un espectrógrafo. - Foto: NASA

Los espectrógrafos son cámaras que registran fotográficamente los componentes de un espectro; en este caso, de los planetas. Su estructura es similar a un espectroscopio.

Carmenes tiene una sensibilidad en un amplio rango de longitudes de onda del infrarrojo cercano superior a la de otros espectrógrafos destinados a detectar variaciones en las velocidades de las estrellas, y esto le permitió estudiar GJ 1002, desde el telescopio de 3,5 m del observatorio de Calar Alto en España.

Por otro lado, la herramienta Espresso, capta la luz de los telescopios de un tamaño de 8 metros permitiendo realizar mediciones con una precisión de solo 30 cm/seg. “Cualquiera de los dos grupos habría tenido muchas dificultades si hubiera abordado este trabajo de forma independiente. Juntos hemos podido llegar mucho más lejos de lo que hubiéramos hecho actuando de forma independiente”, explicó el informe al señalar que la combinación de Espresso y Carmenes funcionó para hallar las características exactas de los cuerpos.

GJ 1002 C y GJ 1002 B fueron los nombres que los investigadores le colocaron a los planetas. Con respecto al primer cuerpo celestre, los expertos señalaron que el tamaño del cuerpo es similar al de la Tierra, debido a que su masa corresponde a 1.35 Tierras. Además, indicaron que orbita alrededor de una estrella roja -similar a lo que hace nuestro planeta con el Sol-, completando la rotación en 21.2 días. El nombre de la estrella es GJ~1002.

GJ 1002 C y GJ 1002 B. - Foto: Instituto de Astrofísica en Canarias.

Por su parte, el segundo planeta posee una masa de 1.08 Tierras y tarda 10.3 días en completar la órbita alrededor de la estrella roja, la misma del GJ 1002 C. El hecho que ambos cuerpos celestes se asemejen al planeta, permite que sea una zona habitable, debido a que por consiguiente habrá condiciones climáticas aptas para la vida.

No obstante, la NASA indicó que validó la información, pero no han estudiado a profundidad los planetas. “Hasta ahora, ninguna de las atmósferas de estos mundos se ha analizado por completo”. Es por eso que confirmó la información de los europeos, pero no ha entrado a ahondar en mayor medida, por lo que su capacidad de poder vivir allí no está confirmada por ellos. Cabe señalar que la NASA categorizó estos cuerpos como exoplanetas, debido a que orbitan una estrella diferente al Sol.

Los cuerpos celestes se encuentran a 16 años de luz de distancia frente a la Tierra. Pero la NASA enfatizó en el que el hecho que se encuentren cerca de la estrella roja, generaría que tenga temperaturas bajas y una edad mayor que nuestro planeta. Aunque si tiene la misma masa, la entidad norteamericana informó en una comunidad que necesitan analizarlos más para confirmar completamente la capacidad de ser habitado.