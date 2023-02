Supuesto viajero en el tiempo aseguró que en 2023 habrá una invasión extraterrestre; esta sería la fecha exacta

La existencia de vida en otros planetas ha sido un interrogante constante con el pasar de los años, y es atribuida por algunos como la respuesta a ciertos fenómenos de ‘compleja’ explicación. Las exploraciones espaciales han intentado acercarse a la posibilidad de que otros planetas puedan tener condiciones para la vida, sin que se haya confirmado alguna especie alienígena.

En los últimos días, el Gobierno estadounidense derribó varios objetos no identificados, en medio de sus tensiones con China, y le salió al paso a los rumores. La administración norteamericana dijo que, sobre esos elementos, no tenía indicios que los relacionaran con extraterrestres.

En TikTok, un usuario que se hace llamar Eno Alaric (@radianttimetraveler) aseguró ser un viajero en el tiempo, y tener, supuestamente, respuesta a múltiples cuestionamientos y una cercanía en fechas. Por ejemplo, en varios de sus videos hace aproximaciones sobre sucesos para los que, según él, el mundo no está preparado.

En uno de estos expone que el fin de la humanidad está cerca, con la irrupción en la Tierra de extraterrestres. Alaric asegura venir del año 2671 y que está aquí para alertar que 8.000 personas serán escogidas para ser los “salvadores de la humanidad”, solo esa cifra de los más de 8.000 millones de habitantes que el mundo superó en noviembre de 2022.

¿Cuál sería la fecha, según Alaric?

“El mundo al que llamas hogar, la Tierra, está al borde de la destrucción, debido a una especie alienígena hostil” y un número definido de personas será llevada a otro planeta habitable. “El ‘campeón’ elegirá a las mejores personas que mantendrán a todos vivos” y, de acuerdo con su ‘predicción’, el 23 de marzo sería el día en que ello ocurrirá.

Ante este vaticinio, cientos de internautas pusieron en tela de juicio que esto llegue a ocurrir y otros instaron al tiktoker para que ahonde en sus argumentos. Otros señalaron que Eno Alaric no es el primer hombre que asegura ser un viajero en el tiempo y que no sería raro que ‘desapareciera’ si sus predicciones no se cumplen.

“¿Cómo es posible que si el mundo se acaba en 2023, hay vida de 600 años con tecnología como para viajar en el tiempo?”, “Ninguna de sus predicciones se ha hecho realidad”, “Explícame cómo hiciste la máquina del tiempo”, “¿Fuiste elegido o simplemente llamando nuestra atención sobre esto para que no nos sintamos perdidos en lo que está sucediendo?”, reaccionaron en la plataforma digital.

El 25 de enero, Alaric publicó otra serie de eventos que, según él, se desarrollarán este año e incluyen la erupción solar más grande registrada que supuestamente golpea a la Tierra y corta la energía durante seis semanas.

¿Por qué los extraterrestres no han ‘invadido’?

En medio de las teorías conspiratorias sobre vida en otros planetas, un científico aseguró tener la respuesta a por qué los extraterrestres (si es que existen) no han visitado todavía la Tierra. En un artículo científico, Amri Wandel, astrofísico de la Universidad Hebrea de Jerusalén, intenta explicar la ‘tardanza’ de un avistamiento alienígena que no deje lugar a dudas.

Según Wandel, el avance tecnológico del que podrían gozar otras especies haría que estas encontraran irrelevante visitar la Tierra, al considerar que sus habitantes no son lo suficientemente inteligentes o que están en un ciclo primitivo. Un contacto con este planeta les resultaría poco atractivo.

Otros científicos mantienen entre los supuestos que, si los extraterrestres existieran, es posible que no hubiesen salido de sus territorios ante la ausencia de un medio lo suficientemente capaz como para recorrer grandes distancias. En ese sentido, habría una equidad en condiciones en cuanto a desarrollo tecnológico.

Otra teoría de expertos de la Nasa

Un estudio dirigido en equipo de científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, propusieron la teoría del “gran filtro”.

Según informó el medio Deutsche Welle (DW), se trata de un estudio que aún no ha sido revisado por pares, pero que insiste en “civilizaciones” de extraterrestres que vivieron antes de este tiempo y que durante su existencia se “autoeliminaron” o “filtraron” entre ellos, por lo que no llegaron a existir para “ponerse en contacto con la humanidad”.

Los resultados del estudio fueron publicados a través de una plataforma que sirve para hacer este tipo de análisis y colgarlos en la red denominada ArXiv, en el que los científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la Nasa de CalTech dan algunas razones sobre la presunta extinción de las civilizaciones extraterrestres.

Al parecer, los “antepasados” habría muerto lentamente por diferentes motivos, entre ellos los desastres naturales o climáticos, así como otras situaciones que se vivieron en sus propios planetas, por lo que habrían terminado por “autodestruirse”. Esa sería la conclusión a la que llegaron los científicos al enfrentar la premisa sobre la carencia de contacto entre especies.

“Postulamos que una catástrofe existencial puede estar al acecho a medida que nuestra sociedad avanza exponencialmente hacia la exploración espacial, actuando como el gran filtro: un fenómeno que aniquila a las civilizaciones antes de que puedan encontrarse entre sí, lo que puede explicar el silencio cósmico”, escribieron en el artículo los científicos, según indica el medio citado.

Y agregaron: “Esto indica un período necesario de introspección, seguido de los refinamientos apropiados para enfocar adecuadamente nuestro predicamento, y abordar los desafíos y métodos en los que podemos ser capaces de mitigar el riesgo para la humanidad y los casi nueve millones de otras especies en la Tierra”, indicando que para evitar este filtro se debería trabajar en los elementos que se consideran “destructivos” del ser humano y “neutralizarlos”.