El misterio de los globos derribados: ¿se acerca una guerra entre Estados Unidos y China?; esto se sabe

En los últimos días, las tensiones entre Estados Unidos y China se han recrudecido luego de que el 4 de febrero un presunto globo ‘espía’ sobrevolara suelo norteamericano e irritara los ánimos entre las dos potencias. Ese elemento fue derribado en Carolina del Sur y llevó a que, de forma unánime, la Cámara de Representantes emitiera una resolución con la que expresó su rechazo.

El texto, votado por la Cámara Baja, “condena el uso por parte del Partido Comunista Chino de un globo de vigilancia a gran altura sobre el territorio estadounidense como una flagrante violación de la soberanía de Estados Unidos”. Al respecto, el ‘gigante asiático’ se mostró “muy insatisfecho” y aseguró que Washington estaba actuando bajo una “exageración política”.

Además, Pekín insiste en que el dispositivo era un globo civil que no tenía un propósito diferente más que el de investigación, particularmente meteorológica. Lo cierto es que, desde comienzos de febrero, las acusaciones mutuas volvieron a tomar lugar y han encendido la alerta entre ambos países, cuya relación no es la primera vez que está marcada por fricciones.

En medio de las hostilidades, otros países como Rusia no han pasado alejados de la polémica. La presidencia instó al gobierno estadounidense a investigar la presencia de globos, así como otros objetos no identificados en su espacio aéreo sin atribuir responsabilidad a terceras naciones.

Entre tanto, Pekín aseguró que globos estadounidenses irrumpieron en su espacio aéreo más de diez veces desde comienzos del año pasado “sin autorización alguna”, así lo señaló Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero Washington negó que estuviese ejerciendo acciones de espionaje.

Sigue misterio de objetos no identificados

Estados Unidos reconoció que aún hay incertidumbre sobre los elementos ‘misteriosos’ que derribó recientemente y que han dado paso a varias especulaciones; por ejemplo, si se trata de señales de vida en otros planetas. En esa línea la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo en rueda de prensa que “no tienen indicios de extraterrestres o actividades extraterrestres”.

Por su lado, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, también apuntó que no hay certeza absoluta sobre los elementos encontrados. “No estamos seguros de si tenían o no capacidad de vigilancia, pero no podemos descartarlo”, mencionó sobre los “objetos” derribados el viernes sobre Alaska, el sábado sobre el Yukón, en el noroeste de Canadá, y domingo sobre el lago Hurón en el norte de Estados Unidos.

En cuanto al motivo por el que, en los últimos días, se ha notado mayor presencia de elementos inusuales esta fue precisada por Kirby: “Una de las razones por las que vemos más es que los buscamos más”, explicó el funcionario antes de agregar que “es difícil detectar objetos que se mueven lentamente a gran altura”.

Impacto en la relación EE. UU. - China

El futuro de las relaciones entre Washington y Pekín ha pasado a un primer plano, tras las acusaciones de espionaje. A comienzos de febrero el primero suspendió un viaje previsto por el secretario de Estado, Antony Blinken, a la capital china para intentar estabilizar los vínculos bilaterales.

La nación asiática se reservó el derecho “de utilizar los medios necesarios para hacer frente a situaciones similares” (tras el derribo de su globo), y este martes –14 de febrero– exhortó a Estados Unidos para que haga una “investigación exhaustiva”, tras la denuncia de una serie de incursiones en su territorio.

Por lo pronto, el Comando Norte estadounidense indicó que “las tripulaciones han podido recuperar importantes restos del lugar, incluidos todos los sensores prioritarios y piezas electrónicas identificadas, así como grandes secciones de la estructura”.

