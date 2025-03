Novia de Epa Colombia destapó dura situación que vive la empresaria en prisión: “Fue algo muy fuerte”

La novia de Epa Colombia, al recibir tantas preguntas en redes sociales, publicó un video en el que aseguró que una de las pruebas más difíciles que llevó la empresaria fue quedar privada de la libertad, pues tiene días buenos y días negativos. A pesar de contar con el apoyo de su familia y seres amados, el ánimo no es el mejor en todo momento.

Karol Samantha puntualizó que su pareja se entristece mucho en la cárcel, pues, aunque ha sido fuerte y valiente, atraviesa crisis por no tener a su hija junto a ella.

“Cómo me gustaría irla a visitar todos los días. Pero pues allá es muy complejo. Es muy complejo todo. Es un lugar en el que, para mí, Daneidy no merece estar. Pero bueno, ya fue la voluntad de mi Dios y sé que mi Dios la va a sacar de ese lugar victoriosa, porque Dani sí que es un ejemplo de superación. Las vistas son cada 20 días”, agregó, aclarando que no se la pasaban visitándola a diario.