Karol Samantha, novia de Epa Colombia, hizo urgente llamado en sus redes sociales

Miles de personas que a lo largo de los años ha logrado observar un cambio en la mujer han estado buscando soluciones para su caso, pues mostró su deseo por cambiar creando una empresa de productos capilares, que le dio empleo a una gran cantidad de familias en el país y conformó una familia con Karol Samantha, mediante una fecundación in vitro en una importante clínica en Estados Unidos.

Esto ha hecho que miles de personas se pronuncien en internet, con el fin de que la joven de 28 años pueda quedar en libertad o acceder al beneficio de casa por cárcel. Sin embargo, hasta el momento, esto no es lo posible.

En medio de su discurso fue clara en que no están buscando ningún beneficio económico por medio de la firma, pues aunque la plataforma presenta la opción de donaciones, no es el propósito de su campaña.

“Ojo, no tienen que pagar nada, ahí no tienen que cancelar ningún dinero ni nada, es página si la da opción para recibir un aporte, pero no tienen que dar dinero de absolutamente nada”.